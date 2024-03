X-Men '97, dopo i primi episodi la serie Marvel è già un successo: nuovo record su Disney+

Nuovo record per X-Men '97, che dopo appena due episodi ha fatto registrare un numero impressionante di spettatori.

Secondo Disney+, oltre quattro milioni di persone si sono sintonizzate sulla piattaforma per la premiere di X-Men '97 durante i primi cinque giorni di disponibilità, stabilendo un nuovo punto di riferimento per lo streaming. X-Men '97 è ora la premiere di uno show animato più vista dopo quella della prima stagione di What/If.

Ciò significa che l'ultima première Marvel ha guadagnato più spettatori di Young Jedi Adventures, Iwaju e di entrambe le stagioni del reboot di Proud Family.

La serie è stata giudicata come a dir poco sensazionale dalla critica, con un punteggio del 97% su Rotten Tomatoes. Su queste pagine trovate anche la nostra recensione di X-Men '97.

X Men: un frame della serie animata

La polemica

In X-Men '97, J.P. Karliak fornisce la voce a Morph, subentrando nel ruolo a Ron Rubin. Prima dell'uscita dello show, una descrizione ufficiale del personaggio da parte della Marvel ha rivelato che Morph è un personaggio non binario. Questo ha scatenato alcune critiche sui social media e, come ha detto Karliak a CBR in una nuova intervista, non è stato esattamente uno shock per lui.

Tuttavia, Karliak si è detto soddisfatto di quanto sia stato forte il sostegno di altri fan che hanno respinto in toto le polemiche.

Quando gli è stato chiesto se fosse rimasto sorpreso dalle polemiche, Karliak ha risposto: "No. Sono un attivista queer. Gestisco un'organizzazione no-profit che si occupa di rappresentanza dei gay. Ho anche co-fondato un'organizzazione per la registrazione degli elettori. So cosa succede nel mondo, soprattutto a livello politico, quindi no, non mi hanno sorpreso affatto. Credo di aver apprezzato la quantità di controbattute che ci sono state, con persone che dicevano: 'Hai visto gli X-Men? Conosci il motivo per cui sono stati creati e il loro scopo? Te lo sei dimenticato?'. Quello è stato rassicurante".