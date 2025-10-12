X-Men '97: ecco quando arriverà la stagione 2 della serie animata

Marvel, al New York Comic-Con, ha annunciato ufficialmente che lo show prodotto per Disney+ ha ottenuto il via libera alla stagione 3.

Marvel, durante il panel che si è svolto al New York Comic-Con, ha svelato che la stagione 2 della serie animata X-Men '97 arriverà sugli schermi di Disney+ nell'estate 2026.

All'evento americano è stato inoltre presentato in anteprima il trailer, non ancora apparso online, e annunciato il rinnovo per la terza stagione.

Le prime anticipazioni sulla stagione 2

Nel video di presentazione della seconda stagione di X-Men '97 viene mostrato il ritorno del malvagio mutante Apocalypse e i protagonisti che si trovano in varie dimensioni temporali.

Wolverine, Cyclops, Jean Grey, Jubilee, Nightcrawler e altri personaggi devono quindi cercare un modo per tornare negli anni '90, evitando quindi di rimanere bloccati nel passato o nel futuro.

La prima stagione aveva debuttato su Disney+ nel marzo 2024 ed era composta da dieci puntate. La storia proseguiva quella raccontata in X-Men: The Animated Series, andata in onda negli anni '90. La buona accoglienza riservata agli episodi ha quindi spinto i vertici della Marvel a confermare la produzione di una terza stagione.

Cosa racconta X-Men '97

Nelle puntate si mostrano i potenti supereroi ancora odiati e temuti da molti esseri umani, mentre il team sembra dover affrontare la morte del professor Charles Xavier. Magneto ha preso il controllo del team, ma ben presto si scopre che il loro leader è ancora vivo e, poco dopo, ritorna sulla Terra per aiutare i mutanti a sconfiggere Bastion. Durante lo scontro, tuttavia, gli eroi vengono portati in varie dimensioni temporali.

Rogue, Beast, Nightcrawler, Charles e Magneto, ad esempio, si trovano nell'Antico Egitto dove incontrano Apocalypse, destinato a diventare un villain.

Gambit, inoltre, potrebbe essere ancora vivo nonostante un apparente sacrificio. Nel penultimo episodio della prima stagione Magneto ha poi tolto tutto l'Adamantio dal corpo di Wolverine.

Il progetto X-Men '97, dopo il licenziamento di Beau DeMayo, che ha poi criticato le condizioni di lavoro, avvenuto dopo che il lavoro sulla seconda stagione si era già concluso, sarà scritto e guidato in veste di showrunner da Matthew Chauncey (What If?).