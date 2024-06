X-Men '97, le storie che vorremmo vedere nelle prossime stagioni della serie Disney+

X-Men '97 è stato un successo, nonostante i tumulti che lo hanno anticipato, e in particolare il licenziamento del produttore e scrittore Beau DeMayo. Era una scommessa rischiosa: proseguire un cartoon di oltre vent'anni fa, riprendendo le storie lasciate in sospeso, proprio quando i Marvel Studios si sono riappropriati della licenza cinematografica e tutti aspettano spasmodicamente un reboot dei film sui mutanti, proprio quando Hugh Jackman sta per tornare al cinema nei panni di Wolverine, forse il più rappresentativo degli X-Men. E anche il più "sacrificato" nella nuova serie animata, che ha dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, che non serve puntare sempre sul canadese artigliato per raccontare queste storie al cinema, nei fumetti o in TV.

Un'immagine della serie animata

E se X-Men '97 è stato un successo non è solo perché ha saputo parlare a un pubblico vastissimo - e perlopiù adulto, cioè quello che seguiva gli Insuperabili X-Men negli anni novanta e che adesso ha messo su famiglia - ma perché ha dimostrato una cura straordinaria nello storytelling, nella caratterizzazione dei personaggi, nella coreografia delle stupende scene d'azione animate. Per non parlare del doppiaggio, ottimo in italiano e superlativo in lingua inglese, tanto da valere un probabile Emmy a Lenore Zann, che nel cartoon dà la voce a Rogue. Forte del positivissimo riscontro da parte della critica e del pubblico, Disney+ ha ufficializzato subito almeno altre due stagioni che, ancora una volta, andranno a pescare nella sconfinata libreria Marvel, rimaneggiando le storie e i personaggi più famosi per adattarli al format televisivo. E ci sono certe storie che meritano davvero di essere raccontate: eccone alcune.

Imperiale

Uno degli eventi più importanti nella prima stagione di X-Men '97 ruota intorno alla distruzione di Genosha: in questo arco narrativo, DeMayo ha combinato due storyline a fumetti molto famose, E come Extinzione e Operazione Zero Tolerance. Ma se nel cartoon è Bastion il burattinaio dietro la strage di Genosha - alla quale sopravvive, tra i pochissimi fortunati, anche Emma Frost come nei fumetti, scoprendo il proprio potere mutante secondario - nella storia originale di Mark Millar (New X-Men #114-116, 2001) il nemico era Cassandra Nova, la malefica gemella perduta di Xavier: un personaggio che apparirà in carne e ossa nell'imminente Deadpool & Wolverine, interpretata da Emma Corrin.

Nei fumetti, Cassandra riusciva a scambiare il proprio corpo con quello di Xavier, aizzando poi gli Shi'ar contro gli X-Men. Il finale era sorprendente e nell'arco di pochi albi l'irriverente Millar riusciva a sconquassare i rapporti tra i personaggi. X-Men '97 ha già riportato in scena gli Shi'ar e potrebbe cavalcare il film di Shawn Levy per mostrarci una variante di Cassandra Nova. Prima, però, gli X-Men dovranno sopravvivere al loro viaggio nel tempo nella stagione 2.

House of M

In una breve scena ambientata nella mente di Magneto abbiamo intravisto i suoi figli, inclusa Wanda Maximoff, meglio nota come Scarlet Witch. Nella "sacra linea temporale" del Marvel Cinematic Universe, ovviamente, la strega interpretata da Elizabeth Olsen non ha nessun rapporto di parentela con Magneto, dato che quest'ultimo neanche esiste, ma nei fumetti la loro relazione è stata messa in discussione più volte.

In una storia a fumetti del 2005, gli Avengers e gli X-Men decidono a malincuore di porre fine alla vita di Wanda, che sta perdendo il controllo dei suoi poteri di manipolazione della realtà: suo fratello Quicksilver, per salvarla, la induce a riscrivere il mondo con i mutanti come specie dominante, su cui regna la casata di Magneto. Wanda ripristina la realtà solo dopo un sanguinoso conflitto, non prima di aver pronunciato le fatidiche parole "basta mutanti" per cancellare il gene X in quasi tutti i mutanti. X-Men '97 potrebbe adattare questa affascinante storia in un arco di due o tre episodi, sconvolgendo lo status quo della serie per almeno una stagione.

Messiah Complex

Nella serie originale Cable era stato introdotto come un ambiguo viaggiatore temporale, ignorando la parentela con Ciclope e Jean Grey che i fumetti avevano stabilito anni prima. DeMayo ha ripristinato quella sottotrama in X-Men '97 e il finale di stagione suggerisce che Cable avrà un ruolo importante nei prossimi episodi. Rimaneggiando un po' i fumetti, si potrebbe adattare per il piccolo schermo la storia Messiah Complex, che vede Cable combattere contro tutti per proteggere Hope, la prima neonata mutante dopo la Decimazione alla fine di House of M.

Questo arco narrativo è solo la prima parte di una trilogia che prosegue in Messiah War e Second Coming, riportando in scena moltissimi personaggi già comparsi in X-Men '97, a partire proprio da Bastion, l'antagonista principale nella prima stagione: sarebbe quindi una base perfetta su cui costruire l'ultima stagione della serie.

Avengers Vs. X-Men

Il crossover del 2012, noto anche come AvX, sarebbe una storia davvero fantastica da adattare in X-Men '97, anche perché gli albi a fumetti furono molto controversi: scritti per spingere soprattutto gli Avengers nel momento in cui andavano fortissimo al cinema, mettevano gli X-Men in cattiva luce e siamo sicuri che gli scrittori della Marvel Animation non vedano l'ora di riscattarli. La storia ruota intorno alla Forza Fenice, che prende di mira la summenzionata Hope come nuovo ricettacolo dato che Jean è morta da tempo, così i Vendicatori e gli X-Men lottano per controllare la fanciulla e il potere che rappresenta.

Insuperabili X-Men non disdegnava i momenti crossover, se non interi episodi, mentre in X-Men '97 ci siamo dovuti accontentare di qualche breve cammeo e di una lunga scena con Captain America nell'episodio 7: AvX sarebbe il momento del riscatto e, chi lo sa, forse potrebbe calzare a pennello quando i Marvel Studios dovranno spostare i riflettori dagli Avengers ai mutanti dopo la Fase 6 del MCU?

Jubilee... la vampira?!

Jubilation Lee è stata un personaggio chiave nella vecchia serie: era attraverso i suoi occhi di recluta che lo spettatore imparava a conoscere questi eroi nel primissimo episodio di Insuperabili X-Men. E nel tempo è rimasta il cuore della squadra, anche se in X-Men '97 questo ruolo è passato sibillinamente alla nuova recluta, Roberto "Sunspot" Da Costa. Nei fumetti Jubilee ha vissuto un periodo lungo e complicato: perduti i poteri nella Decimazione di Scarlet Witch, ha continuato a lottare con gli X-Men da umana... finché un virus non l'ha trasformata in una vampira!

Questo arco narrativo e personale ha trasformato la teenager in un'adulta: Jubilee ne ha passate di tutti i colori prima di tornare una mutante, ma gli scrittori di X-Men '97 potrebbero trasformare la sua lunga ordalia a fumetti in un divertente episodio d'intermezzo come lo è stato il quarto, "Motendo/Vitamorte - Parte 1", per approfondire il suo personaggio e, magari, infilarci un bel cammeo di Blade in concomitanza con l'uscita del suo attesissimo film.