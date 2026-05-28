X-Men '97: nel trailer della stagione 2 i mutanti affrontano Apocalisse

L'apprezzata serie animata targata Marvel e Disney+ ritornerà sugli schermi a partire da luglio, riprendendo la storia da dove si era interrotta.

Disney+ e Marvel Animation hanno condiviso il trailer della stagione 2 di X-Men '97, l'apprezzata serie tv che ritornerà sugli schermi televisivi da mercoledì 1 luglio.

I nuovi episodi riprenderanno la trama da dove si era interrotta nelle puntate precedenti e il video promozionale regala delle interessanti anticipazioni.

Cosa racconteranno i nuovi episodi della serie X-Men '97

Nel trailer del ritorno di X-Men '97 con la seconda stagione, infatti, si vede il team degli eroi diviso in varie dimensioni temporali. I mutanti si ritroveranno inoltre alle prese con la terribile minaccia rappresentata da Apocalisse, pronto ad attaccarli dove sono maggiormente vulnerabili, ovvero negli anni '90.

Ecco il video condiviso da Disney+

Nelle puntate inedite, secondo la sinossi ufficiale, i protagonisti cercheranno di tornare a casa dopo essere stati divisi e trasportati in varie epoche.

Negli anni '90, inoltre, nemici sospetti e nuove forme di intolleranza verso i mutanti sono in aumento dopo l'assenza degli X-Men.

Chi è coinvolto nella produzione dello show

Nella versione originale i personaggi possono contare sulle interpretazioni vocali di Ross Marquand nel ruolo del Professor X, di Matthew Waterson che è Magneto, di Ray Chase che ha il ruolo di Ciclope, di Jennifer Hale che è Jean Grey, di Alison Sealy-Smith nei panni di Tempesta, di Cal Dodd nel ruolo di Wolverine, di Lenore Zann in quello di Rogue, e di George Buza che è Bestia.

X-Men '97: il poster della stagione 2

Marvel e Disney+ hanno inoltre già rinnovato, nell'ottobre 2025, la serie animata per una terza stagione che vedrà alla guida Matthew Chauncey, che ha sostituito Beau DeMayo.

Gli episodi della seconda stagione, di cui erano state rivelate alcune immagini, sono stati scritti da JB Ballard, Beau DeMayo, Bailey Moore, Antony Sellitti, Brian Ford Sullivan, e Mariah Wilson.

Il team di produttori è infine composto da Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D'Esposito, Dana Vasquez-Eberhardt, Julia Lewald, Eric Lewald, Larry Houston, e Beau DeMayo.