X-Men '97, l'ex showrunner si scaglia contro la Marvel: "Criminali le loro condizioni di lavoro"

L'ex showrunner di X-Men '97 Beau DeMayo sta continuando la sua campagna personale contro i Marvel Studios e la Disney, dopo essere stato licenziato dalla serie animata di successo prima del suo debutto su Disney+.

DeMayo è apparso in un video sul suo account Only Fans, dove ha apertamente smentito le recenti dichiarazioni della Disney sul suo licenziamento, arrivando ad accusare i Marvel Studios di sostenere un "ambiente tossico" con "condizioni di lavoro quasi criminali" che "mette gli individui l'uno contro l'altro" e "alimenta la paranoia per garantire il rispetto delle regole".

"Le voci che si stanno diffondendo online su di me sono menzogne e sono offensive, ma la cosa più preoccupante è che si tratta di una campagna diffamatoria progettata per screditare la mia credibilità al fine di coprire la cattiva condotta pregiudizievole che si estende da alcuni membri della troupe di X-Men '97 fino ai vertici dei Marvel Studios", ha dichiarato DeMayo nel suo post video.

X-Men '97: una scena

"Alla fine, le menzogne che Marvel e altri hanno fatto trapelare hanno lo scopo di distrarre da ciò che li ha veramente offesi", ha aggiunto poi DeMayo. "Qualcuno come me ha osato dire la verità a persone come loro. Volevano che fossi il timbro nero di approvazione di questo progetto, e io ho rifiutato. Volevano cancellare gli aspetti della mia personalità che si scontravano o si rivelavano scomodi con le narrazioni fuorvianti che volevano stabilire. Ho rifiutato. Hanno cercato di intimidirmi con minacce esplicite e implicite. Non mi sono lasciato intimidire. Tutto ciò che hanno fatto da allora è stato progettato non solo per mettermi a tacere e diffamarmi, ma per schiacciarmi e ricordarmi il mio ruolo".

X-Men '97, altri dettagli sulla cattiva condotta sessuale di DeMayo

Anche se i dettagli esatti non sono stati rivelati, DeMayo ha affermato in precedenza che la Disney/Marvel lo aveva licenziato dalla Stagione 2 di X-Men '97 dopo aver condiviso una fan art di se stesso nei panni di un Ciclope a torso nudo durante il Mese dell'Orgoglio Gay a giugno. In quest'ultimo video, DeMayo riconosce di non essere adatto a tutti quando si tratta dell'ambiente di lavoro di X-Men '97, e che si sono verificati conflitti creativi. Allo stesso tempo, DeMayo e i suoi avvocati hanno criticato il modo in cui è stato raccontato il licenziamento dalla Disney/Marvel, sostenendo che abbia gettato lo showrunner in una luce volutamente sinistra.

"Ho le mail e i testimoni oculari, finché non smetterete di costringerli a mentire, potete continuare ad attaccarmi con bugie e disinformazione: possiamo mostrare la versione più brutta e fastidiosa di tutto questo... o potete iniziare a comportarvi come uno studio degno di uno show come X Men '97", ha aggiunto DeMayo durante il suo video.