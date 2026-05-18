X-Men '97, trapelato il trailer della seconda stagione: arrivano X-Force e X-Factor

Un nuovo trailer della tanto attesa seconda stagione di X-Men '97 è trapelato online dopo essere stato presentato in anteprima al Comic Con Revolution Ontario, svoltosi nel giorni scorsi.

Nel finale della prima stagione, la squadra è riuscita a sconfiggere Bastion e a impedire che l'Asteroide M distruggesse il pianeta, ma nel farlo gli eroi sono stati in qualche modo trasportati indietro nel tempo. Alcuni di loro hanno incontrato un En Sabah Nur più giovane, e si è fortemente insinuato che Apocalisse finirà per radunare i suoi Cavalieri, tra cui potrebbe esserci un Gambit redivivo.

X-Men '97: una scena

X-Men '97, il trailer svela due nuovi super team

Il filmato mostra un Apocalisse più anziano e al massimo dei suoi poteri, oltre a offrire un primo sguardo a Nathanial Richards, alias Rama-Tut, e a diversi altri nuovi personaggi.

Mentre Bishop intraprende una missione per riportare gli X-Men nella linea temporale attuale, verranno costituite due nuove squadre di mutanti: X-Force, composta da Cable, Arcangelo, Psylocke, Sunspot e Jubilee, e X-Factor, composta da Havok, Polaris, Strong Guy, Wolfsbane, Multiple Man e Val Cooper.

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Quando uscirà in streaming la seconda stagione della serie

Sebbene la data di uscita non sia ancora stata annunciata, Brad Winderbaum, responsabile di Marvel Television, ha recentemente confermato che X-Men '97 tornerà sui nostri schermi quest'anno.

"La seconda stagione di X-Men '97 uscirà nel 2026. Ci stiamo lavorando proprio ora", ha dichiarato a Collider. "È emozionante. Onestamente, non riesco a credere che mi abbiano permesso di realizzarlo. Sono cresciuto alla Marvel, come sapete, ho trascorso molto tempo qui, e mi sembra di aver investito molto per far rivivere questa serie che amavo guardare dopo la scuola. Quindi, il fatto di poter giocare in quell'universo con quei personaggi è il motivo per cui ho intrapreso questa carriera in primo luogo".