X-Men '97, agli autori è stato impedito di usare questo celebre mutante

X-Men '97 si è rivelato uno dei prodotti dei Marvel Studios più riusciti da anni a questa parte, grazie alla sua storia avvincente e a dei personaggi memorabili, pieno di quella nostalgia anni '90 che è il tema dello show.

Tuttavia, nonostante la completa libertà creativa di cui hanno goduto gli autori della serie, Marvel ha posto il veto su un singolo personaggio, che quindi non è potuto comparire all'interno dello show. Riuscite a immaginare quale? Si tratta di uno dei mutanti più celebri che tra non molto rivedremo al cinema.

Il creatore dello show, Beau DeMayo, ha risposto ad alcune domande dei fan su X-Men '97 sui social media e ha rivelato perché Deadpool non compare nella serie.

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds nel ruolo di Wade Wilson a.k.a. Deadpool

"Dov'è Deadpool?", ha chiesto un fan. "Eh, era off-limits", ha rivelato DeMayo. Anche se lo showrunner della prima stagione non ha spiegato il motivo, ci sono alcune potenziali ragioni per cui i Marvel Studios potrebbero aver scelto di tenere il Mercenario Chiacchierone fuori dalla serie.

Il primo è che Deadpool & Wolverine uscirà nelle sale quest'estate e forse hanno voluto conservare il personaggio per il grande schermo. Potrebbe anche essere perché Deadpool è un personaggio che probabilmente avrebbe richiesto un visto censura Rated-R, mentre X-Men '97 è un TV-14.

Il licenziamento di Beau DeMayo

Mentre i fan si stavano preparando per l'uscita di X-Men '97, è arrivata la sorprendente notizia del licenziamento dello showrunner dalla serie. I dettagli sono rimasti segreti, ma Brad Winderbaum ha recentemente affrontato la notizia in un'intervista con Entertainment Weekly.

Deadpool 3: il Wolverine di Hugh Jackman è lo stesso di X-Men '97?

"Non posso parlare dei dettagli", aveva spiegato Winderbaum. "Ma posso dire che Beau aveva un vero rispetto e una vera passione per questi personaggi e ha scritto quelle che ritengo siano sceneggiature eccellenti da cui il resto del team ha potuto trarre ispirazione [per] costruire questo fantastico show che vedete sullo schermo". Quando gli è stato chiesto se considerasse quanto accaduto con DeMayo come un "licenziamento", come è stato detto dalla stampa, Winderbaum ha aggiunto: "No. 'Ci siamo lasciati' è il modo migliore per spiegarlo".