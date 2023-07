Deadpool 3: il Wolverine di Hugh Jackman è lo stesso di X-Men '97?

Ora che abbiamo avuto la conferma che il Wolverine di Hugh Jackman indosserà il costume giallo classico degli X-Men, una nuova teoria suggerirebbe che il personaggio che vedremo in Deadpool 3 sia lo stesso della serie animata X-Men '97, che presto tornerà con nuovi episodi su Disney+.

In un film che sembra essere una parodia dell'attuale ondata di film incentrati sul multiverso, non sarebbe difficile credere che Deadpool cercherà di prendere spunto da Spider-Man: Into the Spider-Verse incorporando anche le versioni animate dei personaggi.

Con la Disney che presto riporterà X-Men: The Animated Series su Disney+, è il momento migliore che ci sia per Deadpool per sbeffeggiare lo show da tempo inattivo. E, naturalmente, se si trattasse di una versione del cartone animato, potremmo divertirci a vedere Hugh Jackman riproporre il classico meme "Wolverine a letto che guarda mestamente una foto".

Deadpool 3, attualmente in produzione, oltre a dare a Jackman la possibilità di indossare un costume che sembra tratto da Astonishing X-Men, vedrà anche la partecipazione di Jennifer Garner nel ruolo di Elektra e, secondo alcune indiscrezioni, altre ex star della Fox/Marvel potrebbero riprendere i loro ruoli per il film. Finora si è parlato esplicitamente almeno della Tempesta di Halle Berry e del Daredevil di Ben Affleck.

Deadpool 3 sarà pieno di riferimenti al Multiverso Marvel?

Deadpool 3 uscirà nelle sale il 3 maggio 2024, salvo rinvii legati all'eventuale sciopero del sindacato attori.