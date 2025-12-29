X-Files: Ryan Coogler svela come sta sviluppando la storia raccontata nel reboot

Il filmmaker ha svelato quali elementi del cult creato da Chris Carter saranno presenti anche nella nuova versione in fase di sviluppo.

X-Files, la serie cult dedicata alle indagini degli agenti Mulder e Scully, è al centro di un reboot e il regista Ryan Coogler, che sta lavorando al progetto, ha condiviso qualche anticipazione e dettaglio sul modo in cui sta lavorando.

Il filmmaker, durante il podcast Happy Sad Confused, ha infatti rassicurato i fan sostenendo che la struttura della narrazione resterà la stessa dell'originale.

In che modo il reboot resterà fedele alla serie originale

Ryan Coogler ha ora dichiarato che non ha intenzione di cambiare il format ideato per X-Files dal creatore Chris Carter.

Il regista ha sottolineato che la struttura delle puntate resterà infatti invariata, mantenendo i due elementi principali: "Non sarebbe X-Files se non facessimo entrambi. Abbiamo intenzione di avere i 'mostri della settimana' e inoltre la cospirazione che porta avanti l'arco narrativo".

Perché il filmmaker sta sviluppando il reboot

Coogler ha inoltre spiegato perché ha deciso di dedicare il suo tempo alla nuova versione della serie e non allo sviluppo di un nuovo film, nonostante ci sia l'intenzione di realizzare Black Panther 3. Parlando con Josh Horowitz, Ryan ha raccontato: "Guardavo quello show con mia madre. Penso sia una delle serie televisive americane più belle mai realizzate. E per me si tratta proprio di questo".

David Duchovny e Gillian Anderson in X-Files

Il regista ha sottolineato: "Si tratta di come quando, come artista, provi a catturare qualcosa che ti ha influenzato e realizzi qualcosa di totalmente nuovo". Coogler ha ribadito: "Ogni volta che vedi uno show televisivo o un film in cui c'è uno scettico che lavora insieme a qualcuno che crede, e devono cercare di risolvere un caso, come nella prima stagione di True Detective ad esempio, è qualcosa che emerge molte volte".

Il filmmaker non ha voluto nemmeno confermare o smentire le voci che sostengono che Danielle Deadwyler sarà la nuova protagonista di X-Files.

Tra gli elementi che ha voluto lasciare in sospeso, inoltre, c'è il possibile ritorno sul set di Gillian Anderson e David Duchovny, interpreti di Dana Scully e Fox Mulder. Entrambe le star dello show originale, in passato, hanno ammesso che potrebbero prendere in considerazione un coinvolgimento nel progetto.

Per ora, quindi, non resta che attendere ulteriori dettagli sul reboot che potrebbero emergere nei prossimi mesi.