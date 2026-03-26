X-Files: il reboot della serie ha trovato il suo protagonista maschile

Il progetto che riporterà sugli schermi le indagini dell'FBI sui casi sovrannaturali è stato creato e sviluppato da Ryan Coogler.

Il reboot di X-Files ha trovato il suo protagonista maschile che affiancherà Danielle Deadwyler nel progetto che è stato ideato e verrà prodotto da Ryan Coogler.

Sarà infatti l'attore Himesh Patel a recitare nel pilot che verrà realizzato per Hulu e prodotto da Onyx Collective e 20th Television.

Cosa sappiamo del reboot di X-Files

Coogler sarà autore e regista del pilot della nuova versione di X-Files che seguirà le indagini di due agenti dell'FBI dalla personalità molto diversa. I due personaggi interpretati da Himesh Patel e Danielle Deadwyler stringeranno un inaspettato legame quando vengono messi a lavorare insieme e si ritrovano alle prese con dei casi apparentemente inspiegabili.

Yesterday: una scena del filmcon Himesh Patel

Jennifer Yale sarà showrunner e produttrice esecutiva del progetto, mentre Chris Carter sarà coinvolto nel team della produzione insieme a Sev Ohanian e Zinzi Coogler.

Attualmente la produzione sta completando il casting del primo episodio del progetto.

Tra i prossimi progetti di Himesh Patel ci saranno Odissea, diretto da Christopher Nolan ed Enola Holmes 3, il sequel con star Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Helena Bonham Carter e Louis Partridge.

Il possibile coinvolgimento di Gillian Anderson

Per il momento non è ancora stato svelato se nel pilot appariranno in qualche modo Dana Scully e Fox Mulder, i protagonisti dello show originale creato da Carter, che aveva espresso la sua approvazione al progetto in fase di sviluppo.

Gillian Anderson, parlando del progetto, ha svelato che ha parlato del progetto con Coogler e potrebbe essere coinvolta. L'attrice ha inoltre sottolineato: "Lui è davvero cool e così talentuoso".

La protagonista dello show cult creato da Chris Carter ha poi sottolineato: "Lo script del pilot è realmente fantastico".