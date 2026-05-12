X-Files: un premio Oscar tra le guest star del reboot ideato da Ryan Coogler

Lo sviluppo del progetto ideato dallo sceneggiatore e regista del film I Peccatori sta proseguendo e, nelle ultime ore, sono stati svelati dei nomi prestigiosi che faranno parte degli interpreti.

Il reboot di X-Files che è in fase di sviluppo per Hulu potrà contare su delle guest star davvero speciali che comprendono l'attrice premio Oscar Amy Madigan.

La produzione ha annunciato alcuni nuovi nomi che saranno coinvolti nel progetto ideato da Ryan Coogler per riportare sugli schermi la serie dedicata alle indagini su casi sovrannaturali ed eventi inspiegabili.

Le guest star del reboot

I due protagonisti della potenziale nuova serie saranno Himesh Patel e Danielle Deadwyler nella parte di due agenti dell'FBI molto diversi tra loro. I personaggi, come accaduto nella versione originale di X-Files, dovranno stringere un'improbabile alleanza quando ricevono il compito di occuparsi della divisione dedicata ai casi riguardanti misteri apparentemente senza una spiegazione logica e razionale.

Tra le guest star, oltre ad Amy Madigan, ci saranno inoltre Steve Buscemi, Ben Foster, Devery Jacobs, Lochlyn Munro, Tantoo Cardinal, Joel D. Montgrand e Sofia Grace Clifton.

Ryan Coogler, dopo aver vinto l'Oscar grazie alla sceneggiatura del film I Peccatori, firmerà lo script e la regia del pilot. Il filmmaker sarà inoltre un produttore insieme a Chris Carter, ideatore della serie originale.

Jennifer Yale avrà l'incarico di showrunner e sarà nel team della produzione.

Il possibile coinvolgimento delle star della serie originale

Per il momento non è ancora stato svelato se nel pilot appariranno in qualche modo Dana Scully e Fox Mulder, i protagonisti dello show originale creato da Carter, che aveva espresso la sua approvazione al progetto in fase di sviluppo.

Gillian Anderson, parlando del progetto, ha svelato che ha parlato del progetto con Coogler e potrebbe essere coinvolta. L'attrice ha inoltre sottolineato: "Lui è davvero cool e così talentuoso". La protagonista dello show cult creato da Chris Carter ha poi sottolineato: "Lo script del pilot è realmente fantastico".

David Duchovny non ha invece avuto modo di leggere lo script del pilot: "No, non l'ho visto. Ho parlato con Ryan e ho un'idea generale di cosa si tratti, ma non ho letto la sceneggiatura... Si è discusso di alcune cose, ma al momento non c'è nulla di concreto". L'interprete dell'agente Mulder ha quindi sottolineato: "Non so quale sia l'ambientazione della sua serie. Non so se il mio personaggio esista in quella serie. Per me è tutto ipotetico, quindi non posso davvero esprimermi al riguardo".