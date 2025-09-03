X-Files, David Duchovny su un possibile revival: "Non direi di no a una reunion"

L'interprete dell'agente Mulder nello show cult sci-fi ha parlato di un possibile ritorno delle indagini su eventi sovrannaturali e misteri.

Da tempo si parla di un ritorno di X-Files sugli schermi televisivi dopo le 11 stagioni della serie sci-fi creata da Chris Carter.

David Duchovny, interprete dell'agente Fox Mulder, ha ora parlato nuovamente del possibile progetto durante la promozione del suo nuovo libro About Time: Poems.

L'interprete di Mulder su un possibile revival

David Duchovny era la star dello show cult accanto a Gillian Anderson, che aveva la parte di Scully.

L'attore, commentando le ipotesi che venga realizzato un revival di X-Files, ha ora dichiarato: "Non ho nulla. Sarei il primo a dirvi se sapessi qualcosa, ma non è così".

La star del piccolo schermo, tuttavia, non esclude un suo coinvolgimento nel progetto se si proseguisse verso le fasi successive.

David Duchovny e Gillian Anderson in una scena di tensione di X-Files

L'interprete di Mulder ha ribadito: "Non ho nulla contro lo show. Ho sempre amato la serie e ho amato lavorare con le persone che hanno realizzato lo show. Quindi non direi di no a una reunion, ma deve semplicemente andare a bene a tutti nel momento giusto".

Duchovny ha ricordato: "Ovviamente sta per scadere il tempo. Non ringiovaniremo. Ma sì, accetterei, amo quel mondo".

Lo sviluppo del reboot

La serie sci-fi è andata in onda a partire dal 1993 per nove stagioni e, dopo una pausa durata un decennio, è tornata con la decima, chiudendo poi la storia nel 2018 con l'undicesimo gruppo di episodi. X-Files ha inoltre dato vita a due film e altri progetti spinoff.

Se un revival è ancora un'ipotesi per ora lontana, da tempo si parla dello sviluppo di un reboot della serie, di cui aveva parlato anche Gillian Anderson, su cui sta lavorando Ryan Coogler. Il filmmaker aveva detto: "Sto lavorando a X-Files. Quello è ciò di cui mi occuperò immediatamente dopo. Sono entusiasta per il progetto da molto tempo e sono felice di poter tornarci a lavorare. Alcuni di quegli episodi, se faremo il nostro lavoro nel modo giusto, saranno fottutamente spaventosi".

Chris Carter, creatore dello show originale, aveva confermato che non sarà coinvolto nello sviluppo della nuova versione di X-Files, ma augurava il meglio a Coogler e al suo team.