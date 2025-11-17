Black Panther 3, tutto quello che sappiamo sul terzo capitolo del franchise Marvel

Ryan Coogler ha risposto alle domande dei giornalisti nel corso di un evento organizzato da Deadline, dove gli sono stati chiesti degli aggiornamenti in merito al terzo film di Black Panther.

Secondo il regista, non si tratta solo di una possibilità: ci sta lavorando proprio adesso: "Sì, ci stiamo lavorando sodo", ha detto Coogler. "Sarà il mio prossimo film". Coogler è attualmente reduce dal successo de I Peccatori, che con tutta probabilità sarà uno dei film al centro della prossima stagione dei premi a Hollywood.

Il primo film della saga di Black Panther, con Chadwick Boseman nel ruolo del protagonista, è uscito nel 2018. Black Panther: Wakanda Forever è uscito nel 2022, dopo la morte di Boseman nel 2020. Adesso, la produzione dovrà cercare un nuovo protagonista.

Black Panther: il protagonista Chadwick Boseman in una foto del film

Chi sarà il protagonista di Black Panther 3?

Innanzitutto, è previsto il ritorno del cast regolare dei film precedenti, tra cui Letitia Wright nel ruolo di Shuri, Lupita Nyong'o nel ruolo di Nakia, Danai Gurira nel ruolo di Okoye, Winston Duke nel ruolo di M'Baku e probabilmente anche Angela Bassett nel ruolo della regina Ramonda in alcune scene flashback.

In un'intervista al podcast Nightcap del marzo 2025, Coogler aveva parlato del suo desiderio di lavorare con Denzel Washington, se possibile. "Non vedo l'ora di lavorare con Denzel e spero che riusciremo a realizzarlo", ha detto. "Ho tutta l'intenzione di lavorare con lui in quel film e, se lui sarà interessato, lo faremo".

In seguito è stato poi confermato che Washington sarà uno dei protagonisti del prossimo capitolo. In quanto al protagonista, al momento, non c'è ancora nulla di ufficiale, ma le ultime indiscrezioni parlavano di Damson Idris come possibile candidato alla successione di Boseman nel ruolo: interpreterà o il figlio di T'Challa o una variante dello stesso personaggio di Boseman.

Black Panther - Wakanda Forever: un primo piano di Angela Bassett

Quando uscirà il film Marvel?

Anche qui ancora nulla di confermato o ufficiale, ma secondo fonti vicine alla produzione, il film dovrebbe arrivare nelle sale nel mese di febbraio 2028. Wakanda Forever vedeva la famiglia reale dilaniata dalla perdita di T'Challa, che l'MCU ha deciso di non mostrare dopo l'improvvisa scomparsa di Boseman. Ma Shuri, sua sorella minore, si faceva avanti per assumere il ruolo lasciato vacante dal fratello.

Al momento sono disponibili pochi dettagli sulla trama del terzo capitolo della storia di Black Panther, ma presumibilmente continuerà a seguire i cambiamenti di regime e le circostanze del personaggio.