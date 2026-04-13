X-Files, c'è spazio per David Duchovny nella nuova serie reboot?

Lo storico protagonista della serie originale anni '90 ha detto la sua su un suo possibile ritorno nel reboot creato da Ryan Coogler e che ha da poco trovato le sue nuove star principali

Nonostante la sua vecchia amica Gillian Anderson abbia trascorso l'ultimo anno manifestando interesse per il reboot di X-Files di Ryan Coogler, David Duchovny invece si è stato un po' più taciturno.

È ancora presto per i tentativi di Coogler di riportare in vita la serie di lunga data, per la quale è stato ordinato un episodio pilota con nuovi protagonisti. Tuttavia, Duchovny non sa nemmeno se Fox Mulder esista in questo universo!

X-Files: David Duchovny nell'episodio Familiar

David Duchovny non sa se Fox Mulder esiste nel reboot di X-Files

Questo è quanto è emerso da un'intervista rilasciata da Duchovny all'Hollywood Reporter, con quest'ultima testata che ha semplicemente chiesto all'attore cosa sapesse del reboot/revival della serie.

Duchovny ha ammesso di aver parlato con Coogler, ma di non aver mai visto una sceneggiatura del progetto: "No, non l'ho vista. Ho parlato con Ryan e ho un'idea generale di cosa si tratti, ma non ho letto la sceneggiatura... Si è discusso di alcune cose, ma al momento non c'è nulla di concreto".

Quando gli è stato chiesto di ipotizzare, ovvero se tornerebbe se gli venisse chiesto, Duchovny non si è sbilanciato: "Non so quale sia l'ambientazione della sua serie. Non so se il mio personaggio esista in quella serie. Per me è tutto ipotetico, quindi non posso davvero esprimermi al riguardo".

David Duchovny e Gillian Anderson interpretano Fox Mulder e Dana Scully in X-Files

L'originale X-Files era più cinema che televisione

Per Duchovny, la riuscita del nuovo reboot "dipende dalla sala degli sceneggiatori. Perché noi avevamo degli sceneggiatori fantastici. C'erano Vince Gilligan, i fratelli Morgan, Howard Gordon, Darin Morgan e altri. Abbiamo avuto la fortuna di avere una sala degli sceneggiatori in grado di sfornare dalle 20 alle 25 idee per dei film. Non voglio sminuire una serie come The Pitt, perché è un ottimo prodotto televisivo. Ma X-Files era un'idea da film ogni settimana. Quindi spero che Ryan non debba realizzare 25 episodi, ma solo 10 o 12. E spero che abbia degli sceneggiatori fantastici, perché quella è davvero la chiave per far funzionare quella serie".

Chi sono i nuovi protagonisti del reboot

I due nuovi agenti protagonisti di questo rilancio di X-Files saranno interpretati da Himesh Patel e Danielle Deadwyler, che proprio nelle ultime settimane sono stati scritturati per l'episodio pilota. I due stringeranno un inaspettato legame quando verranno messi a lavorare insieme e si ritroveranno alle prese con dei casi apparentemente inspiegabili.

Jennifer Yale sarà showrunner e produttrice esecutiva del progetto, mentre Chris Carter sarà coinvolto nel team della produzione insieme a Sev Ohanian e Zinzi Coogler. Attualmente la produzione sta completando il casting del primo episodio del progetto.