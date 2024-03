X-Files, Chris Carter sul reboot di Ryan Coogler: 'Ha ottime idee e il cast sarà eterogeneo'

Dopo aver dato la sua benedizione al reboot di X-Files, Chris Carter ha parlato brevemente della nuova versione sviluppata da Ryan Coogler e di come il regista avrebbe grandi idee in merito al progetto.

Carter ha confermato che Coogler produrrà la prossima serie, ma che lui stesso sarà coinvolto solo "come cheerleader".

"Non hanno bisogno della mia benedizione. La 20th Century Fox e la Disney sono proprietarie dei diritti della serie. Sono liberi di farne ciò che credono. Sono onorato che siano venuti da me e mi abbiano chiesto non il mio permesso, ma la mia benedizione", ha dichiarato Carter a The Wrap.

Parlando quindi del nuovo progetto di Ryan Coogler, l'autore ha aggiunto senza svelare troppo: "Non dovrei parlarne, secondo la Disney. Ma vi dirò che, sì, ho avuto una conversazione con lui. E gli piacerebbe scegliere un cast eterogeneo. Ha davvero delle buone idee".

Sul fatto se guarderà o meno il nuovo show di Coogler, Carter ha risposto: "Certo. Sì, sono curioso. Non è la serie più facile da scrivere per via dell'argomento trattato. Non è come Law & Order, dove c'è il caso della settimana. Bisogna immaginare 'cosa sarebbe successo se' e quel 'cosa sarebbe successo se' è spesso difficile da affrontare".

X-Files 11, Gillian Anderson critica la presenza di soli uomini tra gli autori

Infine, se gli piacerebbe realizzare un nuovo revival del suo X-Files, l'autore ha ribadito: "Oh, se David [Duchovny] e Gillian [Anderson] volessero rifarlo. Sì, probabilmente, allora sarei ispirato".