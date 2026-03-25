X-Files, Gillian Anderson sul pilot del reboot: "Sarà davvero bello"

Gillian Anderson ha commentato lo sviluppo del reboot di X-Files su cui sta lavorando Ryan Coogler.

L'attrice, che ha ottenuto la fama internazionale proprio grazie al ruolo di Dana Scully nella versione originale, ha rivelato che ha parlato più volte con il filmmaker del pilot e ha voluto rassicurare i fan.

I commenti sul ritorno di X-Files

Hulu ha ordinato la produzione del pilot del reboot di X-Files che sarà scritto e diretto da Ryan Coogler. Gillian Anderson, parlando del progetto, ha sottolineato: "Lui è davvero cool e così talentuoso".

La protagonista dello show cult creato da Chris Carter ha poi sottolineato: "Lo script del pilot è realmente fantastico".

Rassicurando i fan, la star della versione originale ha dichiarato: "Direi, abbiate una mente aperta e date una chance al progetto perché sarà fottutamente cool. Si tratta di qualcosa di diverso, è differente ed è speciale, quindi dategli tregua".

Gillian ha inoltre confermato che ha avuto un paio di conversazioni con Coogler e potrebbe quindi riprendere la parte dell'agente Dana Scully.

Le dichiarazioni di Coogler sulla sua versione di X-Files

L'incarico di showrunner del reboot è stato affidato a Jennifer Yale.

Nel cast c'è Danielle Deadwyler (The Piano Lesson) con la parte di uno dei due agenti dell'FBI che indagheranno su eventi sovrannaturali di vario tipo.

Coogler, ad aprile, aveva raccontato che non vedeva l'ora di tornare al lavoro dopo gli impegni avuti per promuovere I Peccatori (di cui potete leggere la nostra recensione): "Alcuni di quegli episodi saranno fottutamente spaventosi. Proveremo a realizzare qualcosa di realmente grandioso e sarà davvero qualcosa di buono per i veri fan di X-Files, e forse per alcuni di quelli nuovi".