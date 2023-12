Wonka scalza C'è ancora domani dalla vetta del box office italiano, debutto da tre milioni di euro

Ci voleva un fiume di cioccolato per sottrarre a C'è ancora domani di Paola Cortellesi il primo posto al box office italiano. C'è riuscito il reboot di Wonka con Timothée Chalamet nei panni del celebre cioccolataio. Con l'arrivo del Natale il pubblico italiano sembra aver voglia di sognare e di tanta dolcezza e così, al debutto, Wonka incassa 3,1 milioni da 507 sale, registrando 411.517 presenze (dati Cinetel). A livello globale la pellicola diretta dall'inglese Paul King ha già superato i 150 milioni, recuperando il budget, e si appresta a diventare uno dei film di Natale 2023 al cinema di maggior successo. Qui la nostra recensione di Wonka.

Gene Wilder vs Johnny Depp vs Timothée Chalamet: chi è il miglior Willy Wonka al cinema?

Santocielo: Salvo Ficarra in una foto del film

Tra i titoli italiani prenatalizi per adesso la spunta Santocielo, stralunata commedia a sfondo religioso con Ficarra e Picone che apre al secondo posto con un incasso di 1,3 milioni e 181.819 presenze. Le accuse di blasfemia sollevate da qualche parroco non hanno turbato più di tanto il pubblico italiano che premia la pellicola interpretata dal duo siciliano, con in più l'aggiunta di un dio davvero speciale interpretato da Giovanni Storti, come sottolinea la recensione di Santocielo.

Fiacarra e Picone, Santocielo e una commedia contro i pregiudizi

Sotto il milione di euro il debutto di Ferrari, la nuova pellicola di Michael Mann con Adam Driver nei panni del celebre costruttore emiliano che ha reso le sue auto un'eccellenza italiana nel mondo parte in sordina incassando 987.000 euro da 385 sale e segna 110.000 presenze (dati Cinetel). I numeri sono destinati ad aumentare - si spera - con l'arrivo del Natale, quanto il film, tra l'altro, uscirà negli Stati Uniti e in altri paesi. Come rivela la recensione di Ferrari, che ha debuttato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 2023, il film si focalizza in una delle settimane più difficili della vita di Enzo Ferrari, costretti a dividersi tra i problemi familiari, la crisi dell'azienda e il disastro dell'ultima edizione della Mille Miglia, corsa nel 1957.

Ferrari: per uno spettatore la scena dell'incidente è "scadente", la risposta di Adam Driver diventa virale

C'è ancora domani: Paola Cortellesi durante una scena

Dopo sette settimane di dominio incontrastato, C'è ancora domani scende al quarto posto e incassa altri 610.000 euro che portano l'incasso totale a volare oltre i 30 milioni. Il passaparola e le ottime recensioni hanno supportato la corsa della pellicola, che si è imposta come fenomeno al botteghino italiano come potete leggere anche nella nostra recensione di C'è ancora domani.

C'è ancora domani, Paola Cortellesi: "Ci sono tante donne nella Storia italiana, non solo Nilde Iotti"

Altro titolo italiano che debutta nella top 5 è Adagio di Stefano Sollima, quinto con 382.000 euro raccolte in 321 schermi. La pellicola che racconta una storia criminale in una Roma nerissima e periferica vede le prove attoriali di un supercast composto da Toni Servillo, Valerio Mastandrea e Pierfrancesco Favino, come illustrato nella nostra recensione di Adagio.