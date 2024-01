Wonka la spunta su Wish al box office italiano di fine anno

Il pubblico italiano ha voglia di sognare. E così l'ultimo weekend cinematografico del 2023 si è concluso con un testa a testa tra il remake di Wonka e Wish, il film di Natale di Disney. A spuntarla è il reboot del classico di Roald Dahl diretto da Paul King e interpretato da Timothée Chalamet che incassa 4,5 milioni di euro approdando a un lauto totale di 10,5 milioni e diventando uno dei film di Natale 2023 al cinema di maggior successo. Qui la nostra recensione di Wonka.

Wish: un'immagine

Non era partito con le migliori premesse, ma nonostante le critiche, in Italia il film Disney Wish si è ben difeso incassando 3,9 milioni che lo portano a 5,6 milioni totali. La pellicola d'animazione realizzata per celebrare il centennale dello storico studio, a livello globale, finora ha incassato 176,8 milioni. Qui la nostra recensione di Wish, che conduce accoglie il pubblico nel magico regno di Rosas, dove la brillante sognatrice Asha esprime un desiderio così potente da essere accolto da una forza cosmica, una piccola sfera di sconfinata energia chiamata Star. Insieme, Asha e Star affrontano un nemico formidabile - il sovrano di Rosas, Re Magnifico - per salvare la sua comunità e dimostrare che quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose.

Terza posizione per Aquaman e il Regno Perduto che, nonostante la pioggia di stroncature, dimostra comunque di esercitare ancora un certo interesse su una buona fetta di pubblico. 2,5 milioni di euro portano la pellicola con Jason Momoa a fiorare i 4 milioni totali. Se il weekend di Capodanno di Aquaman 2 in patria si è concluso con un modesto incasso di 84,7 milioni, gli incassi globali hanno superato i 258 milioni.

Santocielo: una foto del film

Santocielo, stralunata commedia a sfondo religioso con Ficarra e Picone, si conferma il primo titolo italiano incassando altri 2,4 milioni che lo portano a superare i 4,8 milioni complessivi. Le accuse di blasfemia non hanno turbato più di tanto il pubblico italiano che premia la pellicola interpretata dal duo siciliano, con in più l'aggiunta di un dio davvero speciale interpretato da Giovanni Storti, come sottolinea la recensione di Santocielo.

Dopo settimane di dominio incontrastato, C'è ancora domani conserva la quinta posizione e si impone come fenomeno al botteghino italiano, come potete leggere anche nella nostra recensione di C'è ancora domani. La pellicola di Paola Cortellesi incassa ancora 1,6 milioni e vola a 33,2 milioni.