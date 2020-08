Wonder Woman, vedremo mai l'Invisible Jet nel film? Ecco cosa ha detto Patty Jenkins

Secondo alcuni rumor, in Wonder Woman 1984 sarà presente l'Invisible Jet, ma Patty Jenkins ha qualcosa da dire in merito.

Sono ormai mesi che si vocifera della possibilità di vedere in Wonder Woman 1984 un determinato elemento del lore della supereroina (considerando anche alcune foto dal set trapelate sul web), ma la regista Patty Jenkins, che non può né confermare né smentire la presenza di tale oggetto, ha qualcosa da dire in merito.

Stiamo parlando, ovviamente, dell'Invisible Jet, il peculiare mezzo di trasporto utilizzato in varie occasioni da Diana Prince (e colleghi), che però non è poi così semplice da portare sul grande schermo in maniera credibile... "Non posso parlarne. Non posso discorrere di nulla che possa essere o meno nel film. Questo è un argomento che interessa a molte persone, ma non posso davvero dire nulla al riguardo" ha spiegato Patty Jenkins a Screen Rant.

"Ma se dovessi ritrovarmi a volerlo portare al cinema, dovrei approcciarmici in modo del tutto inedito" concede poi.

"Credo che sia molto divertente perché l'Invisible Jet appartiene a quella categoria di oggetti di proprietà dei supereroi che potrebbe sembrare davvero sciocca in teoria, ma che poi quando ne parli non penseresti di modificare". "Per questo vi dirò una cosa: ciò che ho sempre detto in merito all'Invisible Jet, ovvero che lo porterò sullo schermo quando avrò trovato il modo di renderlo supercool. Dovrà essere qualcosa di diversi di Diana che vola nel cielo a bordo di un jet invisibile, che sulla pagina funziona, ma in un film di oggi non più di tanto".

Se l'Invisible Jet sarà o meno parte di Wonder Woman 1984 lo scopriremo solo all'arrivo del film delle sale il prossimo ottobre, oppure tramite qualche possibile anticipazione questo sabato al DC FanDome.