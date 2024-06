Wonder Woman: James Gunn conferma il recasting di Diana Prince?

I nuovi commenti del co-CEO dei DC Studios sembrano confermare i piani per il recasting di Wonder Woman nel nuovo DCU.

Avremmo dovuto aspettarcelo, ma i nuovi commenti del co-CEO dei DC Studios James Gunn sembrano confermare i piani per la sostituzione di Gal Gadot nel ruolo di Wonder Woman nel nuovo DCU.

Nonostante Gal Gadot abbia insistito sul fatto che tornerà a vestire i panni di Diana Prince, tutto fa pensare che il suo tempo come Wonder Woman sia finito. James Gunn ha già scelto un nuovo Superman e sta cercando Batman, quindi non c'è motivo di credere che completerà la Trinità del DCU con la star di Justice League.

Come è noto, la Gadot ha parlato più volte di un incontro con Gunn e Peter Safran. Promuovendo Heart of Stone di Netflix, ha affermato che le hanno assicurato che sarebbe tornata nei panni dell'iconico personaggio della DC Comics in un nuovo film su Wonder Woman.

Poco dopo che i commenti della Gadot sul suo ritorno a Wonder Woman hanno iniziato a fare notizia, è stata pubblicata una ferma smentita sui giornali. Nel frattempo i fan hanno continuato a chiedere a Gunn di chiarire se la sua versione del personaggio abbia un posto nel DCU. Tuttavia, il regista è rimasto in gran parte in silenzio... fino ad ora.

Recasting in vista per Wonder Woman?

Un fan su Threads ha chiesto a Gunn informazioni sulle voci secondo cui in Creature Commandos ci sarà la Wonder Woman della Gadot. Probabilmente queste voci derivano dal fatto che Anya Chalotra è stata scritturata per il ruolo di Circe.

Wonder Woman: Gal Gadot durante un combatitmento

Quando hanno chiesto al regista di Superman se "è lecito supporre che Wonder Woman non sia ancora stata scritturata, giusto?", Gunn ha risposto con un secco "Esatto". Non sappiamo come interprete la risposta, se non come una conferma del fatto che il tempo della Gadot nei panni di Diana Prince è terminato e che ora il piano è di ingaggiare una nuova Wonder Woman. Anche se ce lo aspettavamo, la conferma del capo dei DC Studios è sicuramente una sorpresa.

Del resto quando alla Jenkins è stato chiesto di recente se Wonder Woman 3 fosse stato scartato, la regista aveva già anticipato che non c'era interesse da parte dello studio per un altro film del franchise. Nel frattempo alcuni rumor sostengono che sarà Elizabeth Debicki a ricoprire il ruolo dell'eroina nel nuovo DCU, ma Gunn sembra avere smentito anche quella notizia.