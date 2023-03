Wonder Woman: i fan chiedono a gran voce una serie animata, la risposta di James Gunn

Al momento non ci sono dettagli sul futuro di Wonder Woman nel nuovo DC Universe, ma James Gunn ha dichiarato di voler espandere la mitologia del personaggio in progetti animati.

Tralasciando Batman e Superman, Wonder Woman è stata la grande esclusa della presentazione del nuovo DC Universe targato James Gunn e Peter Safran. Il regista ha semplicemente annunciato una serie prequel intitolata Paradise Lost, ma non ha svelato dettagli sulla nuova attrice che vestirà i panni della celebre amazzone.

Nel frattempo i fan hanno chiesto a gran voce una serie animata su Wonder Woman e James Gunn ha voluto rispondere in maniera molto positiva. "Stiamo lavorando maggiormente sul fronte animazione per quanto riguarda Wonder Woman. Concordo sul fatto che lato animazione sia stato fatto ben poco con il personaggio ed è stata una delle prime cose che ho portato all'attenzione durante i meeting".

Wonder Woman 3: l'abbandono di Patty Jenkins ha spinto Warner Bros a cancellare il film?

Al momento il futuro di Wonder Woman nel nuovo DC Universe rimane un mistero. Dopo la cancellazione del terzo film diretto da Patty Jenkins, sembra proprio che Gal Gadot non tornerà nei panni della supereroina della DC, lasciando spazio a un volto nuovo. L'attrice avrà un cameo in Shazam! Furia degli dei, come spoilerato dal merchandising ufficiale, ma la sua esperienza con la DC finirà lì.

James Gunn ha voluto rassicurare i fan sull'importanza che Wonder Woman avrà nel suo corso del DCU, ma per il momento non si è voluto sbilanciare sul possibile casting.