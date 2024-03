Wonder Woman, Patty Jenkins: 'La DC non è interessata a un altro film del franchise'

La regista ha fatto sapere che DC non è interessata a un nuovo Wonder Woman

Dopo l'arrivo di James Gunn e la creazione dei nuovi DC Studios non si è più parlato di Wonder Woman e recentemente la regista dei primi due film Patty Jenkins ha confermato che lo studio non è interessato a realizzare un altro film del franchise al momento.

Non solo quindi non ci sarà alcun Wonder Woman 3, come precedentemente annunciato quando ancora esisteva il DC Extended Universe, ma Peter Safran e James Gunn non sono interessati in un reboot del franchise. Almeno per adesso.

Nel corso del podcast Talking Pictures, la Jenkins ha dichiarato di aver chiuso con Wonder Woman "per il momento, ma probabilmente anche per sempre". Alla domanda se ci sarà un terzo film di Wonder Woman con un altro regista, la Jenkins ha chiarito: "No. Non sono interessati a fare nessun Wonder Woman per il momento".

"Non è un compito facile, per quello che sta succedendo alla DC", ha continuato Jenkins. "James Gunn e Peter Safran devono seguire il loro cuore nei loro progetti. Quindi non so quello che hanno intenzione di fare o il perché, ma capisco che si tratta di un lavoro impegnativo, e devono seguire il loro cuore e fare quello che gli interessa, secondo il loro programma."

Se si seguono le ultime decisioni di Gunn e Safran, difficilmente rivedremo Gal Gadot ancora nei panni di Diana Prince; così come Henry Cavill sarà sostituito da David Corenswet nel nuovo Superman di Gunn, anche Ben Affleck farà la stessa fine, venendo rimpiazzato da un altro attore in Batman: The Brave and the Bold.