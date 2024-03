Elizabeth Debicki interpreterà Wonder Woman nel DCU? La risposta di James Gunn

Mentre non si sa ancora se Gal Gadot tornerà a vestire i panni di Wonder Woman nel DCU, il co-CEO dei DC Studios James Gunn ha risposto alle voci che vorrebbero Elizabeth Debicki nel ruolo di Diana Prince.

I DC Studios hanno reso note le loro intenzioni su Superman e Batman, lasciando ai fan del DCEU l'unica scelta di dire addio a Henry Cavill e Ben Affleck (e a Michael Keaton dopo che il suo film Batman Beyond è stato cancellato). Per quanto riguarda Wonder Woman, invece, il futuro dell'iconica amazzone nel DCU è un po' meno chiaro.

Tutti gli indizi indicano che Gal Gadot non rimarrà nel ruolo e, per la prima volta da diversi mesi, il regista e co-CEO dei DC Studios ha commentato il posto del personaggio nel nuovo DCU.

Un fan ha condiviso con Gunn un'indiscrezione secondo cui il regista starebbe valutando la star di The Crown e Guardiani della Galassia Vol. 3 Elizabeth Debicki per il ruolo di Diana Prince. "Questo rumor viene da un sito che si sta inventando un mucchio di cose", ha confermato Gunn prima di aggiungere: "Adoro lavorare con Elizabeth, ma non ci ho mai pensato".

Gal Gadot verrà sostituita?

La situazione di Wonder Woman rimane poco chiara e al momento tutti gli indizi sembrano indicare che il personaggio verrà rebootato per il DCU. Nonostante ciò, la stessa Gadot sembra convinta che il suo tempo nei panni dell'eroina non sia ancora finito. In una serie di interviste condotte per il suo ultimo film Heart of Stone di Netflix, la Gadot ha parlato ripetutamente dell'incontro con i co-CEO dei DC Studios James Gunn e Peter Safran, rivelando che le avevano assicurato che sarebbe tornata nei panni dell'iconico personaggio della DC Comics in un nuovo film su Wonder Woman.

Nonostante la natura definitiva dei commenti della Gadot, essi hanno comunque generato delle perplessità. Quando i DC Studios hanno annunciato il Capitolo 1 "Gods and Monsters", è stata promessa una serie Max ambientata a Themyscira, ma Wonder Woman 3 di Patty Jenkins è stato cancellato. La visione di Patty Jenkins per il threequel non era in linea con i piani per il nuovo DCU, ma la porta era stata apparentemente lasciata aperta per il ritorno dell'attrice.

Tuttavia, Variety, Deadline e The Wrap hanno successivamente condiviso commenti di presunti addetti ai lavori che suggeriscono che la Gadot si sia sbagliata sul promesso ritorno.