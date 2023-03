Wonder Woman, stasera su Italia 1 il film con Gal Gadot: trama e cast

Stasera 16 marzo su Italia 1 va in onda Wonder Woman, il cinecomic con protagonista Gal Gadot.

Wonder Woman approda in chiaro su Italia 1 in prima serata, stasera 16 marzo. Il lungometraggio, basato sull'omonima supereroina dei fumetti DC Comics, è il quarto film del DC Extended Universe. La pellicola è stata un successo di pubblico e di critica, l'American Film Institute l'ha inserita tra i dieci migliori film del 2017. Ecco la trama, il trailer e il cast

Trama di Wonder Woman

Prima di diventare Wonder Woman c'era Diana, principessa delle Amazzoni addestrata a diventare una valente guerriera. Cresciuta su una remota isola paradisiaca, Diana entra in contatto con un pilota americano il cui aereo è precipitato sull'isola e scopre l'esistenza di un terribile conflitto che infiamma il mondo. La giovane decide, così, di lasciare la sua casa nella convinzione di poter porre fine alla Guerra Mondiale. Diana combatterà a fianco del pilota di cui si è innamorata scoprendo gli immensi poteri di cui è dotata e andrà incontro al proprio destino.

Il trailer di Wonder Woman si può vedere grazie alla clip caricata da Mediaset Infinity. Il film è diretto da Patty Jenkins. La nostra recensione di Wonder Woman

Cast di Wonder Woman