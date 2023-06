Wonder Woman: Gal Gadot ha anticipato il suo ritorno nel nuovo DC Universe?

Dopo la cancellazione di Wonder Woman 3 e nessuna menzione di Diana Prince nel primo ciclo del nuovo DC Universe, supervisionato da James Gunn e Peter Safran, sono stati in molti a chiedersi quale sarebbe stato il destino di Gal Gadot. Al momento l'attrice è tornata in scena soltanto con dei mini cameo in Shazam! Furia degli dei e The Flash, ma potrebbe esserci qualcosa di grosso che bolle in pentola.

"Ci sono molte cose che stanno avvenendo dietro le quinte. Quando arriverà il momento giusto, lo saprete" ha dichiarato ai microfoni di Entertainment Tonight. James Gunn ha voluto rassicurare i fan sull'[importanza] che Wonder Woman avrà nel suo DCU (https://movieplayer.it/news/superman-legacy-piani-prima-dc-studios-james-gunn-wonder-woman_123178/ "Superman: Legacy era nei piani da prima della creazione dei DC Studios; James Gunn aggiorna su Wonder Woman"), ma per il momento non si è voluto sbilanciare sul possibile casting.

Wonder Woman 3: l'abbandono di Patty Jenkins ha spinto Warner Bros a cancellare il film?

Cosa riserva il futuro per Wonder Woman?

Nel frattempo i fan hanno chiesto a gran voce [una serie animata] su Wonder Woman (https://movieplayer.it/news/wonder-woman-serie-animata-risposta-james-gunn_124176/ "Title del link") e James Gunn ha voluto rispondere in maniera molto positiva. "Stiamo lavorando maggiormente sul fronte animazione per quanto riguarda Wonder Woman. Concordo sul fatto che lato animazione sia stato fatto ben poco con il personaggio ed è stata una delle prime cose che ho portato all'attenzione durante i meeting".