Wonder Woman si scontra con Captain Marvel in una super fanart

Wonder Woman, ovvero Diana Prince, combatte contro Captain Marvel, nome di battaglia di Carol Danvers, in una nuova, strepitosa fanart dell'artista BossLogic, ma chi avrà la meglio tra le due supereroine?

È uno scontro che, ammettiamolo, tutti vorremmo vedere sul grande schermo: Diana Prince vs. Carol Danvers, Wonder Woman vs. Captain Marvel e... Gal Gadot vs. Brie Larson.

Beh, in questa fanart - cortesia di BossLogic - ci andiamo abbastanza vicino...

Noticed I'm lacking female battles

Wonder Woman Vs Captain Marvel



Who you got? #MultiVersus pic.twitter.com/iEhmGrAe3W — BossLogic (@Bosslogic) April 21, 2020

"Ho notato che realizzo poche battaglie al femminile. Wonder Woman vs. Captain Marvel. Per chi tifate? #MultiVersus".

Chi credete che possa prevalere, in uno scontro tra le due versioni cinematografiche? La Principessa delle Amazzoni o l'ex-pilota che ha ispirato la creazione degli Avengers?

Entrambe le eroine sono attualmente al loro secondo giro da protagoniste assolute al cinema, con Wonder Woman 1984 che arriverà nelle sale il 14 agosto 2020, e Captain Marvel 2 che è atteso sul grande schermo per l'8 luglio 2022.