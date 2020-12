Wonder Woman 3: Patty Jenkins non tornerà senza la garanzia dell'uscita nei cinema

La regia Patty Jenkins ha specificato che potrebbe non tornare a dirigere Wonder Woman senza un'adeguata uscita del cinecomic nei cinema.

La distribuzione ibrida cinema/streaming di Wonder Woman 1984 è dovuta all'attuale crisi sanitaria, ma la regista Patty Jenkins ha anticipato che probabilmente non tornerà a dirigere Wonder Woman 3 senza la garanzia di un'adeguata distribuzione cinematografica nelle sale.

Wonder Woman 1984: un'immagine del trailer

Dopo una serie di ritardi dovuti alla situazione contingente, Warner Bros. ha adottato una attica di distribuzione ibrida di Wonder Woman 1984, che arriverà nei cinema (aperti) e in contemporanea uscirà in streaming su HBO Max per 31 giorni. La stessa tattica di marketing verrà applicata a tutte le uscite del 2021, notizia che ha suscitato le proteste di autori quali Christopher Nolan, Denis Villeneuve e James Gunn.

Parlando con il New York Times, anche Patty Jenkins ha messo in chiaro che farà ritorno alla regia di Wonder Woman 3 solo se le verrà garantita l'uscita nelle sale cinematografiche:

"Vedremo cosa accadrà. Adesso non lo so. So che mi piacerebbe dirigere il terzo film se le circostanze lo permetteranno e se sarà ancora possibile l'uscita nei cinema. Non so se accetterei lo stesso senza questa certezza."

Il futuro, al momento, è davvero imprevedibile e se il Presidente dei Marvel Studios Kevin Feige anticipa che lo streaming è al 100 percento il futuro dell'MCU, la stessa WarnerMedia, pur definendo dolorose le affermazioni di Christopher Nolan e Denis Villeneuve, non dà garanzie sul ritorno alla normalità in futuro per i suoi futuri.