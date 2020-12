Marvel, Kevin Feige: "Lo streaming è al 100 percento il futuro dell'MCU"

Il Presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha riflettuto sull'impatto dello streaming nei prodotti in arrivo anticipando che questa forma di distribuzione verrà utilizzata al 100 percento nel futuro dell'MCU.

Avengers: Endgame, un fotogramma dello sport del Super Bowl

Anche il Marvel Cinematic Universe ha subito una grave battuta di arresto a causa dell'emergenza sanitaria. Dopo aver diffuso regolarmente i suoi contenuti al cinema per un decennio, il 2020 è stato il primo anno senza uscite di peso da parte dello studio. Il titolo più recente, Spider-Man: Far From Home, è uscito nel luglio 2019, mentre l'uscita di Black Widow, che avrebbe dovuto dare il via alla Fase 4, è stata rinviava al 2021. Per fortuna ad alimentare l'attesa dei fan ci pensano le produzioni televisive in arrivo su Disney+.

La prima, WandaVision, debutterà il mese prossimo e darà il via a una serie di show Marvel per il servizio streaming. Già in passato i Marvel Studios hanno sperimentato il piccolo schermo con serie tv come Agents of S.H.I.E.L.D. o le serie Marvel/Netflix culminate in The Defenders. Tuttavia, quelle produzioni erano solo vagamente collegate all'MCU, con i personaggi dei film che apparivano raramente. Al contrario, gli show in arrivo su Disney+ saranno parte integrante del Marvel Cinematic Universe e giocheranno un ruolo importante anche sul lato cinematografico.

Spider-Man: Miles Morales ci ricorda perché ci sono mancati così tanto i film Marvel!

Parlando dell'arrivo di WandaVision e dei suoi sentimenti riguardo allo streaming, Kevin Feige ha dichiarato al magazine Emmy:

"Lo streaming è al 100 percento il futuro ed è il posto in cui i consumatori vogliono guardare i prodotti. La speranza è che vorranno guardare anche le nostre produzioni seriali. Un'esperienza come WandaVision è qualcosa che non puoi trovare nei film. Vai al cinema per cercare cose che non puoi avere con lo streaming, e segui lo streaming in cerca di cose che non puoi trovare in un cinema. Ovviamente tutto ciò che esce al cinema alla fine arriverà in streaming".