Wonder Woman 3: Patty Jenkins anticipa un possibile ritorno di Cheetah

Wonder Woman 3 è ufficialmente in lavorazione e sarà di nuovo diretto da Patty Jenkins che ha lasciato intendere un possibile ritorno di Kristen Wiig nel cast, interprete di Cheetah, la nuova villain vista in Wonder Woman 1984.

Wonder Woman 1984: Kristen Wiig in una foto promozioanle

In un'intervista con Den of Geek, la regista di Wonder Woman 1984 Patty Jenkins ha confermato di aver lasciato intenzionalmente ambiguo il destino di Barbara/Cheetah alla fine di Wonder Woman 1984. Il film, infatti, si conclude con Barbara che guarda l'alba e non è più in forma di ghepardo. Il suo intero arco narrativo apparentemente non è completo:

"Ho avuto le mie ragioni per renderlo ambiguo e penso che non sia chiaro quale sia il suo punto di vista su tutto ciò che è accaduto. La verità è che potrebbe o non potrebbe esserci un futuro [per Barbara]".

È abbastanza chiaro che Patty Jenkins, sceneggiatrice e regista di Wonder Woman 3, ha intenzionalmente lasciato una porta aperta affinché Kristen Wiig tornasse e completasse l'arco narrativo di Cheetah. Forse il personaggio potrebbe diventare l'alleato di Diana Prince in questa nuova storia, sovvertendo così il tema delle donne messe l'una contro l'altra che alcuni critici hanno trovato noioso in Wonder Woman 1984.

Warner Bros. ha già annunciato la pre-produzione di Wonder Woman 3. Confermato il ritorno alla regia di Patty Jenkins che dirigerà ancora una volta la star Gal Gadot. Con molta probabilità, il nuovo film sarà ambientato nel presente. come lasciato intendere dalla regista:

"Si deve andare avanti. È decisamente una storia contemporanea. È tutto quello che posso dire. Dove l'abbiamo collocato e come verrà interpretato, non è ancora del tutto chiaro".