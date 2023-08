Wonder Woman 3: il film non è tra i progetti del DC Universe in fase di sviluppo

Nonostante le recenti dichiarazioni di Gal Gadot, Wonder Woman 3 non è in fase di sviluppo e non è negli attuali progetti per il futuro del DC Universe.

Wonder Woman 3 non è in fase di sviluppo, nonostante le recenti dichiarazioni di Gal Gadot avessero riacceso le speranze dei fan della supereroina. A smorzare l'entusiasmo è Variety, le cui fonti hanno dichiarato che non c'è in programma un nuovo film dedicato al personaggio.

Nessun sequel in programma per la supereroina

Wonder Woman 1984: Gal Gadot con l'armatura dorata

Nel futuro del DC Universe, delineato da James Gunn e Peter Safran non c'è quindi un terzo film con star Gal Gadot nell'iconico ruolo di Wonder Woman, ma solo la serie prequel Paradise Lost, che verrà realizzata per la piattaforma di streaming Max.

L'interprete di Diana Prince, in una recente intervista con il sito ComicBook.com, aveva invece dichiarato: "Amo interpretare Wonder Woman, ci tengo davvero molto e le sono affezionata. In base a quello che ho sentito da James e Peter, svilupperanno insieme un Wonder Woman 3".

Le dichiarazioni dell'attrice

Gal, a Flaunt Magazine, aveva inoltre ribadito: "Sono stata invitata a un incontro con James Gunn e Peter Safran e quello che mi hanno detto, e sto citando, è 'Sei nelle migliori mani. Svilupperemo Wonder Woman 3 con te. Ti amiamo nel ruolo di Wonder Woman, non hai niente di cui preoccupaerti'. Quindi lo scopriremo con il tempo".

Le fonti di Variety, al contrario, sostengono che i due co-CEO dei DC Studios non hanno mai promesso nulla all'attrice e non siano state già prese delle decisioni sul futuro del personaggio nel DC Universe.