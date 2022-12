Wonder Woman 3, la risposta di James Gunn alle dichiarazioni di Patty Jenkins

James Gunn ha voluto rispondere alle dichiarazioni di Patty Jenkins in merito alla cancellazione di Wonder Woman 3, spendendo parole di elogio nei suoi confronti.

Nei giorni scorsi Patty Jenkins ha confermato le voci riguardanti la cancellazione di Wonder Woman 3, chiarendo di non essere stata lei a volersene andare, ma al tempo stesso di comprendere i numerosi cambiamenti in atto in casa DC.

Alle sue dichiarazioni ha voluto rispondere James Gunn, ormai a capo della divisione DC Studios, spendendo soltanto parole di elogio nei suoi confronti. "Posso testimoniare che tutte le interazioni, mie e di Peter, con te sono state piacevoli e professionali" ha dichiarato Gunn in un post su Twitter.

Wonder Woman 3: l'abbandono di Patty Jenkins ha spinto Warner Bros a cancellare il film?

Ovviamente la curiosità dei fan è quella di capire come il nuovo DC Universe reagirà a questo terremoto di cancellazioni, che proprio di recente ha colpito anche il Superman di Henry Cavill. L'attore britannico, infatti, ha annunciato di aver avuto un meeting con Gunn e Safran in cui gli è stato comunicato che non tornerà più nei panni dell'Uomo d'acciaio.

Il nuovo film su Superman sarà scritto proprio da James Gunn e ha tutta l'aria di essere un reboot incentrato sui primi anni di Kal-El. Proprio per questo motivo la presenza di Henry Cavill non è stata più ritenuta necessaria. Rimane incerto anche il destino di Gal Gadot nei panni di Wonder Woman: l'attrice non si è ancora espressa sulla cancellazione del terzo film che l'avrebbe vista protagonista.