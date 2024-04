Wonder Woman 1854: Zack Snyder svela i dettagli del film del DCEU cancellato

Zack Snyder ha recentemente rivelato ulteriori informazioni sui suoi piani per un potenziale prequel di Wonder Woman nel DCEU, che alla fine non ha mai visto la luce.

I piani originali di Snyder sembra andassero nella direzione opposta poi presa dal controverso Wonder Woman 1984, e avrebbe visto la Diana di Gal Gadot in un'epoca ancora più remota invece che nei coloratissimi anni '80. Avrebbe anche esplorato maggiormente il rapporto tra Diana e l'antagonista principale del primo film, Ares, interpretato da David Thewlis.

In un'intervista a Empire, Snyder ha rivelato i suoi piani per esplorare gli altri viaggi di Wonder Woman al di fuori di Themyscira in un film che si sarebbe intitolato Wonder Woman 1854. A quanto pare l'idea iniziale era quella di vedere Diana andare alla ricerca di Ares, una volta abbandonata la sua terra d'origine:

"La mia idea era che lei viaggiasse per il mondo alla ricerca di Ares e che andasse in ogni luogo dove c'era un conflitto. Su quei campi di battaglia trovava amanti, guerrieri, che invecchiavano perché lei è immortale. Erano suoi amanti per dieci anni o potevano morire in battaglia, e sarebbe stata triste per molti di loro... ma erano guerrieri leali che trovava sui campi di battaglia di tutto il mondo".

Snyder ha poi accennato all'idea di far tornare anche Steve Trevor: "Abbiamo parlato della presenza di Steve Trevor in Crimea. Non è mai diventata una sceneggiatura, ma ne abbiamo parlato così tanto che aveva una vita propria".

I commenti di Snyder riprendono un precedente tweet del 2021 in cui si accennava ad altre storie di Wonder Woman, ma i nuovi dettagli sulla storia danno un'idea più precisa di ciò che sarebbe potuto accadere se il DCEU avesse seguito una strada diversa per Wonder Woman.