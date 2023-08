Wonder Woman 3, Gal Gadot lavorerà al film insieme a James Gunn e Peter Safran

Con il nuovo DCU di James Gunn e Peter Safran, ci si chiedeva ormai da tempo cosa ne sarebbe stato di Wonder Woman 3, e ora l'interprete di Diana Prince, Gal Gadot, fornisce un promettente aggiornamento in merito.

Wonder Woman 3 si farà?

Wonder Woman 1984: Gal Gadot in una foto del film

L'avvento di James Gunn e Peter Safran alla guida del DCU ha portato con sé tanti cambiamenti, a partire da dei nuovi interpreti per Clark Kent e Lois Lane che hanno anche la benedizione di Gal Gadot ("Avevo visto che stavano facendo i test screening... Non so chi ha ottenuto il ruolo, ma sembrava che fossero tutti fantastici e pieni di talento. Per cui sono felice per loro. È un incredibile opportunità e un inizio entusiasmante per un attore, espero possano godersela al meglio. Auguro loro la migliore delle fortune").

Ma di Wonder Woman, oltre a qualche apparizione fugace in Shazam! Furia degli Dei e The Flash, non conoscevamo le sorti, soprattutto in merito al tanto chiacchierato terzo film dedicato alla Principessa delle Amazzoni, il cui sviluppo era stato fermato.

DC Universe: James Gunn fa chiarezza sulla cancellazione di Wonder Woman 3 e sui cambiamenti in atto

Ora, tuttavia, sembrerebbe che il film sia di nuovo in carreggiata, e vi lavoreranno sia Gadot che Gunn e Safran.

"Adoro interpretare Wonder Woman" avrebbe dichiarato l'attrice ai microfoni di Comicbook "La porto sempre nel mio cuore. E da quel che ho sentito fa James e Peter, svilupperemo Wonder Woman 3 insieme".

Ana de Armas non sarà la nuova Wonder Woman: "Gal Gadot sta facendo un gran lavoro"

Al momento non abbiamo ulteriori informazioni in merito a questa produzione, come le modalità o le tempistiche, ma vi terremo aggiornati.