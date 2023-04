Ana de Armas non sarà la nuova Wonder Woman: "Gal Gadot sta facendo un gran lavoro"

Per Ana de Armas non c'è fretta di indossare i panni di Wonder Woman al cinema quando Gal Gadot è già l'interprete perfetta.

Ana de Armas nuova Wonder Woman? Non stando all'attrice, che per ora preferisce continuare a vedere nel ruolo l'attuale interprete del personaggio sul grande schermo, Gal Gadot.

Ana de Armas è di certo tra le attrici del momento, e specialmente i fan dei cinecomic non vedono l'ora che venga annunciato il suo nome per uno dei futuri progetti DC e/o Marvel.

Se tra i possibili ruoli più gettonati finora per la star cubana - almeno secondo il web - vi sono state due affascinanti donne del mondo DC, Zatanna e Poison Ivy, è sempre un personaggio DC a essere ultimamente al centro delle discussioni quando si tratta della Armas: Wonder Woman.

Una nuova Wonder Woman?

Con la rivoluzione del DCU firmata James Gunn e Peter Safran, e il (momentaneo?) arresto dello sviluppo di Wonder Woman 3, non sappiamo che ne sarà del personaggio, sebbene Gunn ne abbia più volte ribadito l'importanza per il futuro DC.

È possibile, visto l'intento rinnovatore, che avverrà un recast, anche se non sappiamo quando, e per allora molti fan sembrano avere le idee chiare in merito, caldeggiando proprio l'attrice di No Time To Die e Kives Out.

Ma Ana de Armas sembra pensarla diversamente...

In una recente intervista, come riporta anche Deadline, l'attrice ha commentato la possibilità di interpretare Diana Prince dicendo "Beh, penso che Gal Gadot stia facendo un ottimo lavoro. Credo dovrebbe continuare a farlo!"

Voi cosa ne pensate? Gal Gadot continuerà a essere la Wonder Woman cinematografica anche una volta avviato il nuovo universo DC?