Wonder Woman 1984: Warner smentisce l'uscita in digitale a causa del Coronavirus

Warner Bros ha smentito le voci che parlavano di una distribuzione di Wonder Woman 1984 direttamente in formato digitale.

Wonder Woman 1984, almeno per ora, verrà distribuito nelle sale: la Warner Bros. ha infatti smentito che si fosse già pianificato un debutto in formato digitale. La situazione del mercato cinematografico è, come prevedibile, molto complicata a causa del Coronavirus, tuttavia lo studio sembra stia ancora sperando in un miglioramento entro l'estate.

Un portavoce dello studio ha infatti confermato a IndieWire che le notizie apparse nella giornata di oggi riguardanti un cambiamento nella strategia prevista per la distribuzione del secondo capitolo delle avventure di Diana Prince sono infondate. Attualmente lo studio non ha previsto di posticipare il debutto di Wonder Woman 1984 o di saltare direttamente la distribuzione tradizionale prevedendo fin da subito una presenza in formato digitale.

Warner Bros. valuterà la situazione, in continua evoluzione, e in caso modificherà la propria strategia per cercare di non sprecare l'occasione di replicare il successo ottenuto ai box office dal primo film diretto da Patty Jenkins, in grado di incassare ben 820 milioni di dollari in tutto il mondo.

La regia del film, dopo il successo del cinecomic del 2017, è stata affidata ancora una volta a Patty Jenkins e nel cast, insieme a Gal Gadot, troveremo il redivivo Steve Trevor interpretato da Chris Pine, mentre il ruolo della storica antagonista di Diane Prince, Cheetah, è stato affidato a Kristen Wiig.

Wonder Woman 1984 è atteso nelle sale italiane il 4 giugno 2020.