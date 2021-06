Wonder Woman 1984: stasera su Sky e NOW in prima visione il film con Gal Gadot

Stasera su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Collection, e in streaming su NOW, va in onda Wonder Woman 1984, il cinecomic con protagonista Gal Gadot.

Wonder Woman 1984 approda in TV stasera su Sky Cinema Uno, alle 21:15 in prima visione, poi su Sky Cinema Collection Heroes alle 21:45, e naturalmente anche sulla piattaforma streaming NOW.

Wonder Woman 1984: Gal Gadot in una foto del film

Il racconto riparte dove si era interrotto quello di Wonder Woman, il primo capitolo dedicato alla supereroina interpretata da Gal Gadot. Diana Prince ha brillantemente portato a termine la missione contro Ares e il temibile generale tedesco Ludendorff durante la Prima Guerra Mondiale, alla quale ha preso parte insieme al suo grande amore, Steve Trevor. Attraverso i suoi super poteri e straordinarie abilità, Wonder Woman ha aiutato l'umanità a risollevarsi dal buio nel quale era precipitata, ma anche lei ha dovuto cercare di dimenticare le ferite che il conflitto le ha causato.

Adesso, ritroviamo Diana negli anni '80, un'epoca di eccessi contraddistinta dalla corsa al possesso di ogni bene acquistabile. Nel delirio generale del benessere alla portata di tutti, Wonder Woman mantiene un basso profilo, occupandosi di antichi manufatti e muovendosi come supereroina soltanto in incognito. Ma gli eventi inizieranno a precipitare quando si sveleranno, in tutta la loro forza, due nuovi agguerriti nemici: Max Lord e Cheetah. Così, Diana dovrà nuovamente uscire allo scoperto e fare appello alla sua saggezza, alle sue illimitate risorse e al suo innato coraggio, per salvare il Mondo da un pericolo forse peggiore di una nuova guerra.

Tra i protagonisti del film anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig in quello di Cheetah, Pedro Pascal è Max Lord, Robin Wright è Antiope e Connie Nielsen è Hippolyta.