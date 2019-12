Wonder Woman 1984, tutto quello che succede nel trailer esteso mostrato al CCXP

Wonder Woman 1984 ha debuttato ieri il suo primo trailer al CCXP, il Comic-Con brasiliano, e successivamente online. Ma la versione del video resa disponibile agli utenti del web è più corta di quella mostrata al pubblico dell'evento. Ecco quali sono le scene mancanti.

Stando a quanto riportato da Collider, la differenza in termini di durata sarebbe di un minuto, e si tratterebbe principalmente di scene d'azione.

Fino al minuto 1:20 i due filmati sembrano coincidere, ma poco dopo la faccenda si fa movimentata.

Nella scena in cui Diana (Gal Gadot) e Steve (Chris Pine) arrivano alla Casa Bianca per affrontare Maxwell Lord (Pedro Pascal), la Principessa delle Amazzoni utilizza il lasso per intrappolare Lord, che osserva "Ah, siamo pieni di risorse", per poi girarsi e ritrovarsi Steve alla spalle.

"Rimuovi permanentemente dalla mia vista questa donna" ordina ai suoi bodyguard, che senza la minima esitazione iniziano a sparare contro i due.

Diana riesce a schivare quasi tutti i proiettili, tranne uno, che la sfiora e viene poi dirottato altrove da Steve con un vassoio d'argento.

Prima che l'eroina torni in azione, viene mostrata, anche se solo per un attimo, la ferita alla spalla causata dal proiettile - dato che, come aveva dichiarato in precedenza anche la regista, Patty Jenkins, questa versione di Diana "non è a prova di proiettile, anche se è una tipa tosta da far fuori, poiché guarisce molto velocemente. Ma può essere uccisa"-.

Diana riesce a sbarazzarsi del resto dei nemici tramite l'utilizzo della tiara in stile boomerang, a cui segue una scena di lotta descritta come molto "dinamica e piena di grazia", e grazie al Lazoo della Verità.

Nella scena successiva, Diana sta per catturare Lord, ma viene colpita da Chetaah, ovvero Barbara Minerva (Kristen Wiig), con addosso qualcosa di più simile all'outfit che sarà poi il suo look finale - capelli lunghi, biondi ossigenati, stivali alti, e un completo dalla fantasia animalesca -.

Ma c'è un'altra importante sequenza di cui abbiamo avuto solo un accenno nel trailer in versione tagliata: a un certo punto, infatti, vediamo Diana saltare da un furgone allo sbando, ed entrambi (Diana e Steve) in azione sull'autostrada.

Poco dopo, l'Amazzone cercherà di aggrapparsi simultaneamente a due veicoli in corsa - Collider osserva come l'immagine sembri richiamare la scena con Steve (Chris Evans) e l'elicottero in Captain America: Civil War -, mentre lei stessa sarà richiamata nuovamente alla battaglia quando userà il lasso per evitare che Steve venga colpito da un proiettile.

Questo, in soldoni, ciò che ci siamo "persi" del trailer esteso... Ma che potremo goderci sul grande schermo quando Wonder Woman 1984 arriverà nelle sale italiane a giugno 2020. Qui potete leggere il nostro commento al trailer di Wonder Woman 1984.