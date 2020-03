Wonder Woman 1984: Pedro Pascal e Kristen Wiig nelle nuove foto

Pedro Pascal e Kristen Wiig sono ritratti nelle nuove foto del film Wonder Woman 1984, che dovrebbe arrivare nei cinema in estate.

Wonder Woman 1984 dovrebbe arrivare nei cinema di tutto il mondo in estate e le nuove foto condivise online mostrano anche due dei protagonisti del cinecomic: Pedro Pascal e Kristen Wiig, le new entry nel mondo di Diana Prince.

Tra gli scatti c'è infatti anche quello dedicato a Maxwell Lord e Cheetah, personaggi che l'eroina dei fumetti della DC dovrà affrontare nell'atteso Wonder Woman 2 che, nella speranza che l'emergenza Coronavirus non faccia slittare la data, dovrebbe arrivare nei cinema americani il 5 giugno.

Pedro Pascal e Kristen Wiig sono i due arrivi più importanti nell'adattamento cinematografico dei fumetti della DC diretto da Patty Jenkins, e Diana Prince, interpretata da Gal Gadot, si ritroverà alle prese con la nuova minaccia.

Ecco le foto:

Wonder Woman 1984, come suggerisce il titolo, ambientato nel 1994 e la regista aveva spiegato: "Affrontiamo quegli anni in un modo diverso rispetto a quanto fatto fino a questo momento, e ci sono state delle versioni interessanti di storie ambientate in quegli anni. Nella nostra versione, considerando che io stessa sono cresciuta negli anni '80, ci sono inoltre certamente sicuramente quei look divertenti ed eccessivi che non riesco a credere di aver indossato". Al Comic-Con di San Diego Gal aveva inoltre aggiunto: "Non si tratta di un sequel, è una storia indipendente. Si tratta di un capitolo, di un film totalmente nuovo".

Nel cast del cinecomic ci saranno anche Pedro Pascal, e Chris Pine, mentre il ruolo della storica antagonista di Diane Prince, Cheetah, è stato affidato a Kristen Wiig.

Wonder Woman 1984 è atteso nelle sale il 4 giugno 2020.