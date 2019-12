Wonder Woman 1984, Patty Jenkins svela: "Il montaggio è finito, ecco la durata"

La regista di Wonder Woman 1984 Patty Jenkins ha rivelato che il montaggio del cinecomic è ormai finito, anticipando la durata del film e confermando che non sarà una pellicola fiume.

LA regista di Wonder Woman 1984, Patty Jenkins, ha confermato che il montaggio è terminato e ha svelato la durata del film nel corso dell'ospitata al CCXP 2019.

Wonder Woman 1984: un'immagine del trailer

Patty Jenkins e la star Gal Gadot sono intervenute alla convention brasiliana che si tiene a San Paolo per promuovere il film e per lanciare nel corso di un evento livestream il trailer di Wonder Woman 1984.

In Brasile Parry Jenkis ha confermato la fine del montaggio, anticipando la possibile durata del cinecomic: "Il primo montaggio durava circa 2 ore e 45, non siamo arrivati a tre ore e mezzo, non sono quel tipo di regista."

La Jenkins ha poi aggiunto: "Abbiamo finito. Il film è finito. Anche se mancano ancora diversi mesi all'uscita, per la prima volta nella mia carriera sono stata in grado di dire 'Hey ragazzi, mi fate provare questo? Posso provare quest'altra cosa? Così sto sperimentando delle piccole cose, ma tecnicamente il film è finito."

Per Wonder Woman 1984, la regista ha ammesso di aver utilizzato una grande quantità di effetti fisici per dare una maggior impressione di realismo. Per quanto riguarda gli effetti speciali, anch'essi presenti, sarebbero anch'essi pronti: "Finiti al 100%. Ci sono stati dei momenti in cui non siamo andati al Comic-Con e molti speculavano che dipendeva dal fatto che nel film non c'è abbastanza azione. Ma io ho detto 'Aspettate e vedrete l'azione! E' stato un processo lungo un anno, ma adesso muoio dalla voglia di mostrarvi il risultato."

L'uscita di Wonder Woman 1984 è fissata per il 5 giugno 2020.