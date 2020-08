Wonder Woman 1984: il nuovo trailer italiano del film con Gal Gadot

Il nuovo trailer italiano di Wonder Woman 1984 che è stato presentato al Dc FanDome: Gal Gadot riprende il ruolo di Diana Prince e vediamo anche Cheetah in azione.

Arriva sui nostri schermi il nuovo trailer italiano di Wonder Woman 1984, atteso sequel del film con Gal Gadot. Il secondo film dedicato alle avventure di Diana Prince sarebbe dovuto uscire quest'anno, poi è stato rinviato al mese di ottobre (anche se per cautela non c'è una data ufficiale). L'attuale situazione di emergenza però non ha impedito a Wonder Woman una nuova presentazione al DcFandome.

Il trailer ita si apre con un flashback dedicato alla giovinezza di Diana Prince, prima di dare spazio a sequenze d'azione e l'introduzione dei due villain interpretati da Pedro Pascal e Kristen Wiig nel ruolo di The Cheetah. L'atmosfera epica contraddistingue il video che anticipa alcuni dei momenti chiave del film interpretato da Gal Gadot. Nel film ambientato negli anni '80, come suggerisce il titolo, non mancano però i momenti divertenti, in particolare quelli che vedono protagonista Steve Trevor, ruolo affidato a Chris Pine.

Ricordiamo che Gal Gadot, questa settimana, è apparsa - sempre splendida - anche nel trailer di Assassinio sul Nilo.

Patty Jenkins torna alla regia del sequel e ha firmato anche la sceneggiatura con con Geoff Johns e David Callaham, da una storia di Jenkins & Johns, basata sui personaggi DC. Al fianco della regista troviamo i il direttore della fotografia Matthew Jensen, la scenografa candidata all'Oscar Aline Bonetto (Il favoloso mondo di Amélie) e la costumista premio Oscar Lindy Hemming. Il montatore candidato all'Oscar Richard Pearson si è occupato del montaggio del film. La colonna sonora di Wonder Woman 1984 è firmata dal compositore premio Oscar Hans Zimmer, già autore delle musiche di Dunkir e Il re leone.