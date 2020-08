Assassinio sul Nilo: il trailer italiano del nuovo film con Emma Mackie e Gal Gadot

Assassinio sul Nilo si mostra anche nel trailer italiano, dopo quello internazionale. Sarà ancora Kenneth Branagh a dirigere, e a interpretare la parte dell'infallibile Hercule Poirot, nel nuovo film tratto dai romanzi di Agatha Christie.

Il trailer ita non rende nota la data di debutto nel nostro Paese della nuova avventura di Branagh nel segno del giallo, ma lascia già pregustare lo scenario, ancora più esotico e glamour, di Assassinio sul Nilo.

Che, tra amori, gelosie e tradimenti, avrà in una tragica e misteriosa morte, come sempre accade quando scende in campo il celebre detective dagli inconfondibili baffi, il vero motore dell'azione. Questa volta sarà una luna di miele su una lussuosa nave da crociera ad andare storta in tutti i modi possibili... E portare a un tragico finale, il cui mistero dovrà essere risolto proprio da Hercule Poirot.

Con un cast davvero incredibile - in cui spiccano i nomi di Gal Gadot, Armie Hammer, Letitia Wright, Annette Bening, Rose Leslie, Sophie Okonedo, Tom Bateman, Emma Mackey, Ali Fazal -, Assassinio su Nilo si prepara al debutto negli Stati Uniti il prossimo 23 ottobre.