Wonder Woman 1984: Lynda Carter a Gal Gadot: "Sei stata una rivelazione per mia figlia"

Il panel di Wonder Woman 1984 al DC FanDome ha regalato ai fan un'apparizione a sorpresa di Lynda Carter, storica protagonista del telefilm Wonder Woman, che si è unita a Gal Gadot e alla regista Patty Jenkins per una vera e propria celebrazione del mito di Diana Prince.

L'affascinante Lynda Carter, che oggi ha 69 anni e ha interpretato Wonder Woman nella popolare serie tv andata in onda dal 1975 al 1979, è stata accolta con calore dai protagonisti del panel. Patty Jenkins ha detto che sarebbe stato un panel incompleto senza di lei.

Carter si è detta super entusiasta del nuovo film - pochi minuti fa è stato rilasciato anche il nuovo trailer italiano di Wonder Woman 1984 - e del panel dedicato al sequel: "Sono stata una fan di Patty Jenkins sin dal primo giorno, quando fu incaricata di dirigere il film."

L'attrice ha poi proseguito rivolgendosi a Gal Gadot: "Quando mia figlia ha visto Gal nei panni di Wonder Woman, mi disse: "Mamma finalmente ho capito, adesso capisco davvero perché tutti ti idolizzano. Ho capito finalmente cosa significa Wonder Woman per tutti" - quindi... grazie Gal, grazie Patty." La figlia di Lynda Carter è Jessica Altman, ha 29 anni e suo padre è Robert A. Altman, SEO di una compagnia di videogame.

La regista di Wonder Woman 1984 ha ringraziato Lynda Carte e ha raccontato che prima di iniziare a lavorare al primo film su Diana Prince contattò la protagonista del telefilm e le disse che non avrebbero reinventato Wonder Woman. "Ci auguriamo di prendere la tua torcia e portarla avanti" - ha concluso.