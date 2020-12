Wonder Woman 1984: su IMDb è il film DC con il punteggio più basso da parte degli spettatori

Il film Wonder Woman 1984 sembra non aver entusiasmato gli utenti di IMDb che hanno attribuito al sequel il punteggio più basso tra i film della DC.

Wonder Woman 1984 ha attualmente il punteggio più basso rispetto a tutti gli altri film che compongono il DC Extended Universe*.

L'accoglienza riservata al sequel con star Gal Gadot non è stata particolarmente positiva sulle piattaforme di IMDb e Rotten Tomatoes, battendo in negativo il risultato ottenuto da Suicide Squad.

Su IMDb il film Wonder Woman 1984, diretto da Patty Jenkins e con star Gal Gadot nella parte di Diana Prince, si è attualmente fermato a quota 5.7 dopo oltre 65.000 voti.

Il lungometraggio è stato distribuito pochi giorni fa nelle sale americane e sulla piattaforma di streaming HBO Max.

Il capitolo precedente della storia della supereroina tratta dai fumetti della DC è invece ai vertici delle classifiche di gradimento con un punteggio di 7.4 dopo quasi 550.000 voti. Al secondo posto c'è L'uomo d'acciaio, diretto da Zack Snyder che è arrivato a 7 grazie agli oltre 686.000 voti, Shazam! che ha lo stesso punteggio ma dopo 250.000 voti, e Aquaman che si è fermato a quota 6.9 con oltre 365.000 voti.

Wonder Woman 1984 è attualmente l'unico film tratto dai fumetti della DC a non aver raggiunto una valutazione superiore al 6 ed è stato superato da Suicide Squad (6 con 596.000 voti), Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) (6.1 con oltre 158.000 voti), Justice League (6.3 con oltre 380.000 voti) e Batman v Superman: Dawn of Justice (6.4 dopo oltre 620.000 voti).

Su Rotten Tomatoes il sequel ha comunque un punteggio di 65% di recensioni positive da parte dei critici, arrivando quindi alla pari con Aquaman. Gli spettatori hanno invece apprezzato per il 73% la visione del film. Su CinemaScore, infine, il secondo film DC diretto da Patty Jenkins ha un punteggio di B+.

Wonder Woman 1984, che arriverà nelle sale italiane il 28 gennaio, è il seguito della Warner Bros. Pictures del primo film campione d'incassi sulla supereroina DC, Wonder Woman del 2017, che ha incassato 822 milioni di dollari a livello mondiale. Nel film recitano anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig nel ruolo di The Cheetah, Pedro Pascal in quello di Max Lord, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen nei panni di Hippolyta.