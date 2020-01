Wonder Woman 1984: Gal Gadot in azione in una nuova foto

Il film Wonder Woman: 1984 ha come protagonista Gal Gadot, mostrata in azione in una nuova foto del cinecomic.

Wonder Woman 1984 riporterà sul grande schermo il personaggio di Diana Prince, interpretato dall'attrice Gal Gadot, che viene mostrata in azione in una nuova foto condivisa online e tratta dal sequel del cinecomic.

Il profilo Twitter di Fandango ha infatti pubblicato una divertente immagine dell'eroina che viene ritratta mentre prende, letteralmente, in mano la situazione. Wonder Woman 1984 riporta in azione Diana Prince, interpretata dall'attrice Gal Gadot, che questa volta sarà alle prese con la società degli anni Ottanta e ovviamente nuovi nemici, tra cui la temibile Cheetah.

Ecco il nuovo scatto:

#WonderWoman1984 is here to shakedown the 2020 box office in this #WW84 exclusive image... June 5! pic.twitter.com/hnIfCnAzxP — Fandango (@Fandango) 2 gennaio 2020

La regia del film, dopo il successo del cinecomic del 2017, è stata affidata ancora una volta a Patty Jenkins e nel cast, insieme a Gal Gadot, troveremo il redivivo Steve Trevor interpretato da Chris Pine, mentre il ruolo della storica antagonista di Diane Prince, Cheetah, è stato affidato a Kristen Wiig.

Wonder Woman 1984 è atteso nelle sale il 4 giugno 2020.