Wonder Woman 1984: la data di uscita ufficiale in Italia

Warner Bros. ha comunicato la data di uscita ufficiale, in Italia, di Wonder Woman 1984, il nuovo film dedicato alla supereroina interpretata da Gal Gadot.

Wonder Woman 1984 ha una data d'uscita ufficiale anche in Italia: il 1° 2020 ottobre Warner Bros. distribuirà la nuova avventura della supereroina interpretata da Gal Gadot anche nelle nostre sale. Con un giorno d'anticipo, dunque, rispetto agli Stati Uniti dove, programmato inizialmente per agosto, il film è stato poi posticipato al 2 ottobre.

Wonder Woman 1984 è nuovamente diretto da Patty Jenkins (già dietro la macchina da presa per il primo capitolo) che ha anche firmato la sceneggiatura insieme a Geoff Johns, noto autore di fumetti per la DC Comics e da diversi anni attivamente coinvolto nei vari adattamenti cinematografici e televisivi della casa editrice.

La principessa amazzone ha ancora una volta le fattezze di Gal Gadot, e al suo fianco rivedremo anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor e Connie Nielsen e Robin Wright in quelli di Ippolita e Antiope. La new entry principale è Pedro Pascal nei panni del perfido Maxwell Lord, insieme a Kristen Wiig in quelli di Cheetah (di cui proprio oggi è stato svelato l'aspetto grazie a un leak). La musica sarà firmata da Hans Zimmer, alla sua terza esperienza nel DC Extended Universe dopo L'uomo d'acciaio e Batman v Superman: Dawn of Justice.