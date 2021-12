Shang-Chi 2: il regista vuole coinvolgere Jackie Chan nel sequel

Il regista di Shang-Chi 2 ha svelato che vorrebbe coinvolgere nelle riprese del sequel del film Marvel la star Jackie Chan.

Destin Daniel Cretton ha infatti accennato alla sua speranza di coinvolgere l'esperto in arti marziali nelle riprese del secondo capitolo dell'eroe interpretato da Simu Liu.

Destin Daniel Cretton, interpretato da CinemaBlend, ha spiegato che lavorare con Jackie Chan nel sequel di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli sarebbe "un sogno che ha da tutta la vita". Il filmmaker, in precedenza, aveva già spiegato che si era ispirato all'icona delle arti marziali per realizzare la sequenza d'azione a bordo del bus nella città di San Francisco, con passaggi come quelli in cui il protagonista usa la sua giacca come "arma".

Cretton, parlando della possibilità di dirigere una scena con il suo idolo, ha semplicemente dichiarato "Sì, diciamolo pubblicamente", alimentando così le ipotesi di un possibile interessamento da parte di Chan che potrebbe portare al suo debutto nel MCU.

Il primo film vede protagonista l'attore Simu Liu nel ruolo di Shang-Chi, che deve confrontarsi con il passato che pensava di essersi lasciato alle spalle quando viene trascinato nella rete della misteriosa organizzazione Ten Rings.

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli può contare inoltre su un cast formato da Tony Leung nel ruolo di Wenwu, Awkwafina nel ruolo dell'amica di Shang-Chi, Katy, e Michelle Yeoh nel ruolo di Jiang Nan. Il cast comprende anche Fala Chen, Meng'er Zhang, Florian Munteanu e Ronny Chieng.

Il film è diretto da Destin Daniel Cretton e prodotto da Kevin Feige e Jonathan Schwartz, mentre Louis D'Esposito, Victoria Alonso e Charles Newirth sono i produttori esecutivi. David Callaham & Destin Daniel Cretton & Andrew Lanham hanno firmato la sceneggiatura.