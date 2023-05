Wonder Man, confermata la trama della serie Marvel con Yahya Abdul-Mateen II?

Sembrerebbero arrivare le prime conferme su ciò che vedremo nella serie Marvel con protagonista Yahya Abdul-Mateen II a.k.a. Wonder Man.

Prosegue lo sviluppo di Wonder Man, la serie tv Marvel di Disney+ con protagonista Yahya Abdul-Mateen II, nonostante lo sciopero degli sceneggiatori in corso in quel di Hollywood. E proprio di Hollywood sembra che parlerà lo show, almeno stando a quanto è stato recentemente confermato sulla trama dello show.

È l'Hollywood Reporter, infatti, a segnalare quella che dovrebbe essere la sinossi ufficiale di Wonder Man, serie di cui, finora, non sapevamo praticamente nulla all'infuori di qualche notizia di casting, ma che si vociferava avesse Hollywood come ambientazione principale.

"La serie ci fornirà una visione dell'industria dell'intrattenimento dalla prospettiva di un supereroe, dato che sarà incentrata su un attore e stuntman di Hollywood che cerca di sfondare sul grande schermo" si legge nel pezzo di THR, come riporta anche The Direct.

Chi c'è in Wonder Man

Come dicevamo, sinora gli unici dettagli che abbiamo potuto apprendere su Wonder Man sono relativi al cast della serie Disney+ prodotta dal regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli Destin Daniel Cretton.

Oltre al già citato Yahya Abdul-Mateen II vedremo dunque anche Ben Kingsley, di ritorno nel ruolo di Trevor Slattery, e Demetriius Grosse nei panni di Grim Reaper, mentre si vocifera che Ed Harris possa essere uno dei villain della serie.

Sembra, comunque, che Wonder Man sarà, tra le altre cose, una satira sull'ambiente hollywoodiano, e di certo questo lo rende particolarmente come show.

E voi, avete hype per questo titolo?