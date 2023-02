Wonder Man, Marvel conferma che la serie sta arrivando: "Sarà qualcosa di mai visto"

Per la prima volta, la Marvel ha confermato che è in sviluppo una serie dedicata a Wonder Man e che avrà per protagonista Yahya Abdul-Mateen II.

Nel corso di una recente intervista concessa a ComicBook, il produttore Stephen Broussard ha confermato ufficialmente l'arrivo della serie su Wonder Man che avrà per protagonista Yahya Abdul-Mateen II e la cui regia è stata affidata a Destin Daniel Cretton.

"Destin sta facendo uno show televisivo per noi chiamato Wonder Man. Penso che sia in sviluppo attualmente". Nel corso dell'intervista, il produttore ha aggiunto che lo show sarà influenzato dalle trame dei fumetti e che sarà davvero unico rispetto alle altre storie del MCU che lo hanno preceduto.

"[Wonder Man] sarà sicuramente influenzato dai fumetti. Una delle cose che ci entusiasmano è che sarà davvero unico. Non assomiglierà a nulla che abbiate già visto nel MCU", ha rivelato Broussard. "Sono queste le storie che possiamo raccontare su Disney+, cosa che finora è stata divertente. Come lo è lo streaming, la narrazione a puntate è una risorsa totalmente diversa. Quindi, ci stiamo divertendo un mondo a realizzarlo".

Cretton non solo si occuperò di Wonder Man ma dirigerà anche Avengers: The Kang Dynasty prima di dedicarsi al sequel di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.