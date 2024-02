Wonder Man: un tecnico ha perso la vita sul set della serie Marvel

Nella mattinata di oggi, sul set in fase di costruzione per la serie Marvel, ha perso la vita un tecnico assunto dalla produzione di Wonder Man.

Sul set della serie Wonder Man, prodotta dai Marvel Studios, è avvenuto un incidente mortale nella mattina del 6 febbraio.

Un attrezzista ha infatti perso la vita mentre stava lavorando ai Radford Studios dopo essere caduto da un'impalcatura.

L'annuncio dello studio

Le riprese di Wonder Man non erano ancora in corso e un portavoce della Marvel ha confermato quanto accaduto dichiarando: "Rivolgiamo i nostri pensieri e le profonde condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici, e diamo il nostro sostegno all'indagine per fare chiarezza sulla causa di questo incidente".

Il lavoro del cast dovrebbe iniziare il prossimo mese dopo i ritardi causati dagli scioperi degli sceneggiatori e degli attori.

Cosa sta succedendo in casa Marvel Studios?

Lo show ha come protagonista Yahya Abdul-Mateen II e racconta la storia di un giovane che prende il controllo dell'azienda dopo la morte del padre, un industriale benestante la cui società affronta periodi difficili a causa della competizione con le Stark Industries di Tony Stark.

Williams viene poi convinto dal malvagio Barone Zemo e ottiene dei superpoteri, tra cui la super forza e durabilità, lottando inizialmente contro gli Avengers e unendosi poi a loro.