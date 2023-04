Wonder Man: primo sguardo a Ben Kingsley dal set della nuova serie Marvel (FOTO)

Ben Kingsley tornerà nei panni dell'eccentrico personaggio Trevor Slattery in Wonder Woman, nuova serie TV per Disney+ targata Marvel Studios.

Sono ufficialmente iniziate le riprese di Wonder Man, nuova serie Marvel Studios incentrata su uno dei personaggi più antichi dei fumetti, e finalmente arrivano nuove foto dal set. Questa volta la scena è tutta per Ben Kingsley che tornerà nei panni dell'eccentrico Trevor Slattery, personaggio introdotto in Iron Man 3 come il falso Mandarino e poi apparso anche in Shang-Chi.

Al momento non sappiamo quale sarà il ruolo di Trevor all'interno dello show, ma la storia è descritta come una satira di Hollywood con una tonalità che ricorda serie come Dave, Barry e Silicon Valley.

I protagonisti di Wonder Man saranno i fratelli Simon e Eric Williams interpretati, rispettivamente, da Yahya Abdul-Mateen II e Demetrius Grosse. Nei fumetti, Simon ed Eric sono fratelli, ma mentre il primo è oggetto dell'affetto dei genitori, il secondo è considerato la pecora nera della famiglia. Quest'ultimo finirà con il diventare un criminale e assumere l'identità di Sinistro Mietitore, brandendo una falce ipertecnologica in grado di indurre in coma chi ne viene colpito.